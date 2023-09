Lenovo Legion Go officialisée : la console portable de tous les superlatifs

Lenovo dévoile officiellement sa console portable Legion Go après plusieurs semaines de fuites.

Difficile de feindre la surprise, la Lenovo Legion Go a déjà fait l’objet de nombreuses fuites sur le web. La console portable a désormais été officialisée par le constructeur à l’IFA 2023. Comme prévu, cette console marche dans les pas du Steam Deck et de la ROG Ally, mais Lenovo a trouvé quelques façons de se différencier.

Un grand écran très premium

Oubliez l’écran 1080p de la ROG Ally ou la dalle 7 pouces 1280 x 800 pixels du Steam Deck, Lenovo a décidé de miser très gros pour l’écran du Legion Go. On passe ici à un écran LCD IPS de 8,8 pouces au format 16:10 avec une définition de 2560 x 1600 pixels et la capacité de monter à 144 Hz. On espère que cela ne se fera pas au détriment de l’autonomie de la machine ou de ses performances.

Sous le capot, on retrouve une puce AMD Ryzen Z1 ou Z1 Extreme, c’est-à-dire comme sur la ROG Ally, mais avec un écran beaucoup plus gourmand si on souhaite faire tourner un jeu en définition native. La puce sera épaulée par 16 Go de RAM LPDDR5X et de 256 Go à 1 To de stockage PCIe 4.0 NVMe.

Pour ce qui est de la connectique, on retrouve un port USB-C USB4 sur le dessus de la machine avec un port jack 3,5 mm et un lecteur de carte microSD. Au-dessous, un autre port USB-C USB4 est également présent. L’USB4 implique que ces ports prennent aussi en charge le DisplayPort 1.4 et le PowerDelivery 3.0. Le chargeur de la console est de 65W et la batterie est de 49,2 Wh. Pour se connecter en réseau, la Legion Go pourra compter sur du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.2.

Sur le papier, on est quelque peu inquiet de l’encombrement de la console. En effet, la Lenovo Legion Go pèse 854 grammes avec les contrôleurs attachés, pour un châssis de 299 x 131 x 41 mm. Le format est donc semblable au Steam Deck, mais avec près de 200 grammes de plus sur la balance.

L’autre originalité de la Legion Go est dans les contrôleurs proposés.

La manette de droite est, en effet, capable de devenir une souris grâce à un capteur optique placé sur la face inférieure. Par ailleurs, les deux manettes sont très largement dotées en boutons configurables. Si on met de côté les contrôles classiques d’une manette Xbox ou PlayStation, on retrouve 6 boutons supplémentaires, une molette de souris et un pavé tactile.

Dernier point fort : les deux sticks analogies sont à effet hall. Ils devraient donc être immunisés au stick drift dont souffre la Switch et finira par subir la ROG Ally.

Source : Lenovo Source : Lenovo Source : Lenovo

Sans surprise, la Legion Go tourne sous Windows 11, comme la ROG Ally. La console est d’ailleurs accompagnée de 3 mois d’abonnement au Xbox Game Pass Ultimate.

Disponibilité et prix

La Lenovo Legion Go sera commercialisée à partir de 799 euros et son lancement est prévu pour le mois de novembre 2023. C’est exactement le même tarif que la ROG Ally.

