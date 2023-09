Prise en main du Lenovo Legion Go : une Nintendo Switch XL sous Windows 11

Le Steam Deck et le ROG Ally ont un nouveau concurrent qui vient de chez Lenovo : le Legion Go. Le concept de cette console portable tient en quelques mots : c'est une Nintendo Switch sous Windows 11. Atterrissage prévu pour octobre, au prix de 799 euros : nous avons pu prendre en main cette grosse bête avant sa présentation, pour vous dévoiler nos premières impressions.

C’est en marge de l’IFA 2023 que Lenovo a annoncé la Lenovo Legion Go : comme Valve et son Steam Deck, Asus et son ROG Ally, la marque a sa propre console portable sous Windows 11. Nous avons pu l’essayer quelques dizaines de minutes au cours d’une présentation, pour découvrir cette machine assez imposante.

Un design massif pour un grand écran

Ce qui se remarque rapidement sur la console, c’est l’écran : il s’agit d’une dalle IPS LCD QHD+ de 8,8 pouces, au format 16:10. Quant à la luminosité maximale de 500 cd/m², elle semble amplement suffisant pour jouer en intérieur. Ne vous méprenez tout de même pas : la console est taillée pour le gaming avec son taux de rafraîchissement de 144 Hz : sur le papier, l’écran est meilleur que celui de la ROG Ally. Un bel écran confortable pour jouer donc. Quant aux haut-parleurs, ils sont loin de nous avoir convaincus et ressemblent beaucoup à ceux de la première Switch : ça se distord assez rapidement.

Les bordures de l’écran ne sont pas si épaisses que ça et les manettes semblent solides : à l’évidence, la Lenovo Legion Go est une belle machine. Une belle machine qui se maquille avec quelques contours de bouton en LED dont on peut configurer les couleurs. Mis à part cela, elle opte pour un gris dans son coloris, et dans des formes aux arêtes nettes. Pas de doute non plus, il s’agit bien d’une console de jeux portable.

Des Joy-Con façon Lenovo : l’un d’eux se transforme même en souris

En mains, c’est effectivement un bébé bien né : 854 grammes avec les contrôleurs. Parlons-en des contrôleurs : la prise en main est bonne, les grips sont agréables et on n’a pas peur de faire glisser la console. Les joysticks ainsi que les gâchettes sont bien finis et la sensation est plaisante, ce qui n’est pas le cas des autres boutons (à l’arrière des manettes ou encore la croix directionnelle). On pouvait s’y attendre, mais c’est quand même dommage. De même pour le pavé tactile, qui n’est pas des plus précis et qui émet de légères vibrations à chaque fois qu’on le touche.

Ce ne sont pas simplement des contrôleurs, mais des équivalents PC aux Joy-Con de la Nintendo Switch. En appuyant sur un bouton, on peut les enlever et les replacer : ce n’est pas chose très aisée, la prise en main demande du temps.

Cela permet de jouer à la console, tout en posant cette dernière où l’on souhaite, puisqu’il y a un support (qui prend toute la longueur de la console, pas comme sur les premières Switch) pour garder l’écran presque à la verticale. Ce qui est dommage, c’est que ces contrôleurs semblent rapidement se mettre en veille lorsqu’on ne les utilise pas, ce qui peut afficher des messages sur l’écran.

Le contrôleur droit est quelque peu spécial : on peut l’utiliser en tant que souris. Il y a un capteur optique que l’on peut activer en passant au mode « FPS », via un interrupteur. Ensuite, on pose ledit contrôleur sur une sorte de support en plastique, afin qu’il ne tombe pas sur le côté. Dessus, on a des boutons qui permettent de faire le clic droit et le clic gauche. Malheureusement, comme c’est une souris verticale, la prise en main est assez compliquée. D’ailleurs, ce n’est pas un format recommandé pour jouer à des FPS. Pour quelques parties sur un coin de table ou en déplacement, cela peut suffire, mais pas plus.

La Lenovo Legion Go sera-t-elle la console portable Windows la plus performante ?

Côté hardware, on trouve dans cette console la puce AMD Ryzen Z1 Extreme (le même que sur le ROG Ally), intégrant un processeur graphique RNDA 3. Sur la mémoire vive, on a droit à 16 Go de RAM en LPDDR5X (à 7500 MHz) et pour le stockage, un SSD PCIe Gen 4 de 1 To. À ce propos, on trouve un emplacement microSD pour élargir le stockage, jusqu’à 2 To supplémentaires.

La Lenovo Legion Go fonctionne sous Windows 11, ce qui veut dire qu’on peut installer tous les jeux du catalogue Steam, accéder au PC Game Pass et à l’Epic Games Store, tout comme faire fonctionner n’importe quel service de cloud gaming.

Lenovo a également présenté le Legion Space, une interface dédiée au jeu vidéo, sur laquelle on peut retrouver ses jeux et ses plateformes de gaming, mais aussi grâce à laquelle on peut configurer la console (écran, performances). Une interface que nous n’avons pas testée durant la présentation de la marque.

Durant notre prise en main, nous avons pu essayer la console sur Hot Wheels Unleashed ainsi que sur Powerwash Simulator. Sur le premier titre, la Legion Go fonctionne parfaitement, mais il faut reconnaître que sur le second, le nombre de FPS était clairement en dessous de 60. Nous ne savons pas quels ont été les réglages des jeux et de la console pour les démonstrations, mais notez que ces deux jeux ne demandent pas des ressources énormes. Sur le papier donc, la Legion Go semble aussi performante que la ROG Ally, mais a peut-être des arguments en plus (écran plus grands, manettes qui se détachent).

Sur la connectique, on a droit à deux ports USB-C compatibles DisplayPort 1.4 et Power Delivery 3.0 : cela permet de recharger la console, mais aussi de la brancher sur un écran. Aucun dock n’a été présenté par Lenovo, mais cela permet de jouer sur un écran plus grand à tous ses jeux. Pour le reste, un port jack notamment. En sans-fil, on a du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.2.

L’accessoire ultime : des lunettes-écran à 500 euros

L’originalité de la Lenovo Legion Go, c’est avant tout ses manettes détachables. Mais en vérité, ce n’est pas tout : la marque prépare un accessoire créant la différence, les Lenovo Legion Glasses. Il semblerait que ce soit en réalité les Lenovo Glass T1, renommées pour l’occasion : même le design n’a pas changé. Quoiqu’il en soit, elles seront disponibles à 499 euros et devraient sortir au mois d’octobre. Elles se branchent en USB-C à la console (et à tout autre PC Windows, ordinateur macOS ou appareil Android).

Il s’agit en fait d’un écran micro Oled (à ne pas confondre avec le micro LED), qui offre une définition Full HD et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. On a aussi le droit à des haut-parleurs, qui peuvent malheureusement facilement s’entendre par les personnes autour de soi.

La prise en main n’est pas évidente : comme il n’y a pas de réglage de lentilles, les porteurs de lunettes comme moi doivent porter les leurs durant les sessions de jeu. De plus, la hauteur des verres doit être réglées pour que l’écran soit bien positionné. Lenovo vend ça comme une solution pour avoir de la discrétion et/ou davantage de vie privée lorsqu’on est à l’extérieur. 500 euros à débourser en plus des 800 euros de la Lenovo Legion Go, pas sûr que tout un chacun soit séduit par la proposition.

Prix et disponibilité de la Lenovo Legion Go

Aucune date de sortie n’a été indiquée par Lenovo, mais l’on sait que la console est prévue pour le mois d’octobre. Concernant le prix, la première version sera disponible à partir de 799 euros. Le même prix que la ROG Ally en France.