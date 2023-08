Lenovo Legion Go : découvrez-la en vidéo avec ses derniers détails

Lenovo marche sur le terrain des Steam Deck et Asus ROG Ally avec la Lenovo Legion Go, sa console portable tournant sur Windows. En amont de son annonce officielle à l'IFA 2023, sa fiche technique a fuité en ligne. Et on peut dire que Lenovo a un sérieux atout face machines de Valve et Asus.

On sait maintenant quasiment tout sur la Lenovo Go, la console portable du constructeur chinois Lenovo. Après de premières rumeurs à la fin du mois de juillet, toute la fiche technique de l’appareil a fuité auprès du média américain Windows Report, en amont du grand salon de l’IFA où elle sera annoncée officiellement.

Un large écran 8,8 pouces

On le savait depuis la semaine dernière : la console portable de Lenovo embarquera une puce AMD Ryzen Z1 (le même que la Rog Ally) couplé à un GPU de l’architecture RDNA 3 de AMD. On y trouvera aussi 16 Go de RAM en LPDDR5X cadencée à 7500 MHz ainsi qu’une capacité de stockage allant de 256 Go à 1 To en NVMe. Mais le plus ambitieux concernant la Lenovo Go est son écran.

La console est dotée d’un large écran 8,8 pouces en QHD+ (2560 x 1600) à une fréquence de rafraichissement de 144 Hz, une diagonale bien au-dessus du Steam Deck et de la Asus ROG Ally. On reste cependant sur de l’IPS, longue est la route jusqu’à l’adoption de l’OLED sur les consoles portables, seule la Nintendo Switch a sauté le pas.

Autre détail important de cette fiche technique : le poids de la console. On sait qu’elle proposera des manettes détachables à l’instar de la Nintendo Switch, mais pour un encombrement bien supérieur. La Lenovo Go pèsera 854 grammes avec les manettes attachées et 640 grammes sans. On est donc bien loin des 608 grammes de la ROG Ally et même des 650 de la Steam Deck. Il fallait s’y attendre pour une telle diagonale. Enfin, la console tournera sans surprise sur Windows 11 en attendant, on l’espère, une version de l’OS optimisée pour les consoles portables.

Enfin, Lenovo compte proposer à la sortie toute une gamme d’accessoires compatibles avec la console. En premier lieu, des lunettes en réalité augmentée, les Lenovo Legion Glasses, qui pourront se connecter à la Lenovo Legion Go, mais aussi à d’autres appareils (tournant sur Windows ou macOS). Celles-ci embarquent des écrans Micro OLED à une définition de 1920 sur 1080. La marque va aussi proposer des écouteurs filaires 7.1 en RGB, les Lenovo Legion E510.

Lenovo Go : prix et disponibilité

Cette ultime fuite a permis de confirmer le prix et la date de lancement de la console portable. La Lenovo Go sortira en octobre 2023 pour le prix conseillé de 799 euros. Les lunettes de réalité augmentée Lenovo Legion Glasses sont aussi attendues en octobre au prix de 499 euros. Enfin, les écouteurs RGB Legion E510 seront au prix de 49,99 euros.

Mais c’est qu’il est grand cet écran !