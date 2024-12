Lenovo Legion Go S : voici tout ce que l’on sait sur ce futur console-PC

De nouvelles informations sur la nouvelle console de Lenovo indiquent qu’un modèle moins cher, mais aussi moins puissant que son aîné, est bien en cours de développement par le constructeur, images à l’appui.

Mise à jour 13 décembre : Evleaks a publié quelques visuels de la Lenovo Legion Go S, l’annonce aura sans doute lieu au CES 2025.

Premiers visuels de la Legion Go S – Montage pour Frandroid // Source : Windows Central

Cet été, de premières informations avaient échappé à Lenovo, laissant entendre que le constructeur travaillait sur une version lite de sa console portable. Aujourd’hui, on apprend via Windows Central certains éléments techniques de cette console qui porterait le doux nom de Lenovo Legion Go S.

Une version plus économique

Le marché des nouvelles consoles portables commence à prendre de l’ampleur et tous les constructeurs semblent vouloir leur part du gâteau. En chef de file, on retrouve Valve avec son Steam Deck, suivi de près par Asus et sa ROG Ally dont parait s’inspirer cette nouvelle version de la Legion Go.

Sur les images fournies par Windows Central, on peut voir que la Legion Go S aurait un châssis blanc sous lequel on retrouverait une puce AMD Ryzen Z2G qui possède des cœurs « Zen3+ » (Rembrandt) pour son CPU et RDNA2 pour son GPU. Des performances qui placeraient la console en dessous de la Z1 Extreme.

Lenovo Legion GO S : Une console qui ressemble à un peu plus à la ROG Ally // Source : Windows Central

En se débarrassant de ses spécificités comme la possibilité de détacher ses manettes à la manière de la Switch ou encore de sa béquille lui permettant de tenir droite pour se recentrer sur une expérience consoles-PC, la Lenovo Legion Go S pourrait voir son prix baisser et devenir une porte d’entrée pour les utilisateurs souhaitant s’essayer à cet univers.