Lenovo dévoile de nouvelles informations sur sa future console portable

Sur le marché des consoles portables, Lenovo s’est fait une place intéressante avec sa Lenovo legion Go, mix entre une Nintendo Switch et le steam deck. De nouvelles informations indiquent que le constructeur travaillerait sur une version « lite » de sa console.

Valve a ouvert une nouvelle voie de PC/console de jeux portables avec son Steamdeck. Un chemin depuis emprunté par bon nombre de constructeurs dont Lenovo qui semble travailler sur une version améliorée de sa Legion Go.

Une console plus compacte

On apprend via VideoCardz que Lenovo aurait mis à jour la page de sa Lenovo Legion Go avec des informations qui ne correspondraient pas à la console que l’on retrouve actuellement sur le marché.

Sur cette page dédiée, Lenovo évoque l’existence d’un modèle de console équipé de deux ventilateurs. Le constructeur fait également la distinction entre deux tailles d’écran de respectivement 7 et 8 pouces et mentionne la présence d’un port HDMI sur la console. La Lenovo Legion Go actuelle ne possède qu’un écran de 8,8 pouces, d’un ventilateur et n’a pas de port HDMI.

Au-delà de ces informations, nous n’avons aucunes précisions sur le futur processeur de cette console, sur ses capacités ou encore son prix. De plus, les informations communiquées ci-dessus sont pour le moment à prendre avec des pincettes. Lenovo n’ayant pas pris officiellement la parole sur le sujet.

Pour aller plus loin

Quelles sont les meilleures consoles portables ? Notre sélection en 2024

Une mise à jour plus qu’une nouvelle console

Au vu des informations que l’on dispose, il est ambitieux de parler de nouvelles consoles plus que d’une amélioration du modèle pré-existant. Lenovo emprunterait alors le même chemin que les constructeurs traditionnels sortant leurs modèles « fat » pour aller vers des modèles « lite ». Ce serait l’occasion de corriger certains défauts d’optimisation.

Lancée en octobre 2023, la console de Lenovo se distingue de ses acolytes de Valve et Rog avec un design s’apparentant à une Nintendo Switch et la possibilité de brancher un GPU externe.