Lenovo Legion Go : cette console PC format XXL baisse fortement son prix avec l’arrivée de la Switch 2

Lenovo n’a pas juste voulu suivre la tendance des consoles portables PC. Avec la Legion Go, la marque balance une vraie bĂŞte de poche, qui n’a pas grand-chose Ă envier Ă un setup fixe. Lors de son lancement, le prix Ă©tait fixĂ© Ă 799 euros, mais aujourd’hui via un code promo, la console revient Ă seulement 495,76 euros sur AliExpress.

Les consoles portables sous Windows ont le vent en poupe. Steam Deck, ROG Ally, ROG Xbox Ally, MSI Claw… et Lenovo Legion Go. Cette dernière a de quoi faire tourner des AAA sans frĂ©mir, et surtout les lancer en un claquement de doigts. Mais avec la Nintendo Switch 2 qui s’est lancĂ©e tout rĂ©cemment, pas d’autres choix que de baisser drastiquement le prix pour continuer de se faire une place sur ce marchĂ©.

Que retenir de cette Lenovo Legion GO ?

Un Ă©cran QHD de 8,8 pouces avec 144 Hz

Un processeur Ryzen Z1 Extreme et 16 Go de RAM

Des controlleurs détachable et un mode dédié au FPS

Au lieu de 799 euros lors de son lancement, la Lenovo Legion Go est aujourd’hui disponible en promotion Ă 495,76 euros sur AliExpress avec le code IFP77WA.

Un affichage qui claque

Difficile de revenir à autre chose une fois qu’on a lancé un jeu sur cet écran. La Legion Go mise sur une dalle QHD+ de 8,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, pour un rendu net, ultra-fluide, et sans bavure. 500 nits de luminosité, couleurs précises, et format 16:10 : l’image est immersive, que ce soit dans un monde ouvert saturé de détails ou dans un jeu compétitif nerveux.

L’Ă©cran ne se contente pas de flatter la rĂ©tine : il suit le rythme. En FPS, en RPG ou en rogue-like, le combo QHD + 144 Hz offre un confort visuel rare pour une console portable. Pas besoin de plisser les yeux ni de supporter des flous de mouvement : l’action est lisible et percutante Ă chaque instant.

Et comme la dalle est tactile, naviguer dans l’interface, ajuster un réglage ou lancer un jeu depuis Steam devient intuitif. Une vraie extension naturelle de l’expérience gaming, pensée pour s’adapter à toutes les habitudes de jeu.

Une « Nintendo Switch » sous Windows

Lenovo a eu la bonne idée d’intégrer des contrôleurs détachables, comme sur une Nintendo Switch. Mais ici, c’est plus costaud : trackpad intégré, capteur optique pour le stick droit (utile en mode FPS), et surtout une ergonomie bien pensée, même pour les grandes mains.

La batterie de 49,2 Wh permet de jouer plusieurs heures sans prise, avec des optimisations via le Legion Space, une surcouche maison pour gérer les performances. Et si besoin, le chargeur 65 W USB-C permet de récupérer rapidement de l’autonomie en utilisant la norme Power Delivery.

Cerise sur le gâteau : un support intégré pour la poser comme une mini station de jeu, et une compatibilité parfaite avec les services de cloud gaming, Steam, Epic, Xbox Game Pass et compagnie. La Legion Go est aussi passée à la rédaction, récoltant une note de 8/10.

