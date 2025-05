Cette console portable sous Windows par Lenovo, concurrente du Steam Deck, perd 100 € de son prix lors des French Days

Malheureusement cette offre est maintenant terminée. Pas de panique, vous pouvez retrouver les meilleurs bons plans disponibles actuellement sur Frandroid ou sur notre Twitter Frandroid Bons Plans

La Lenovo Legion Go S est une console portable tournant sous Windows et permettant de jouer à vos jeux partout, disponible à 529,99 euros, au lieu de 629 euros de base.

Crédit photo : OtaXou

Dans le domaine des consoles portables capables de faire tourner des jeux d’ordinateur, il y a une arène au centre de laquelle trône le Steam Deck de Valve. Une console avec SteamOS pour faire tourner vos jeux possédés sur la célèbre plateforme. La Lenovo Legion Go S proposée ici se veut une alternative convaincante avec un écran plus grand, des dimensions plus fines et une puissance théorique supérieure. Il y a même un comparatif Steam Deck versus Legion Go S pour mettre les deux en face à face et voir lequel s’en sort le mieux. Ou, vous pouvez directement aller sur Amazon et commander la Legion Go S en promo avec 100 euros de réduction pendant les French Days.

Les points forts de la Lenovo Legion Go S

La taille de son écran : 8 pouces pour jouer confortablement

Elle tient bien en main, sans être trop envahissante

Legion Space, qui permet d’avoir vos bibliothèques Steam, Epic Game et Xbox au même endroit

La Lenovo Legion Go S est une console commercialisée à 629,99 euros. En ce moment, Amazon la propose à 554,99 euros, et si vous entrez le code DIM25 ce samedi, vous l’avez même à 529,99 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Lenovo Legion Go S. Le tableau s’actualise automatiquement.

Lenovo Legion Go S, une console sous Windows

La Lenovo Legion Go S est une console portable qui fait 29,9 × 12,755 × 2,26 cm pour 730 g. Elle est dotée d’un écran LCD Full HD de 8 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 images par seconde au maximum. Pour vous donner une idée, le Steam Deck LCD fait 29,8 × 11,7 × 4,9 cm et pèse 669 g. Son écran fait 7,4 pouces et n’affiche que 1 280 x 800 pixels à 60 Hz. Sur ce coup, la Lenovo Legion Go S remporte le duel.

Là où elle est plus en recul, c’est sur son système d’exploitation. Lenovo propose là une version sous Windows (il existe une version avec SteamOS, qui sera disponible plus tard). Bien que l’interface soit familière et tactile, elle n’est pas la plus pratique pour la navigation et le lancement de jeu. Heureusement, la surcouche Legion Space permet de mieux organiser toutes vos bibliothèques.

Une puissance un peu bridée par son système d’exploitation

Cette version de la Lenovo Legion Go S fonctionne avec un SoC AMD Zen 2 Go 4 cœurs et 8 threads, accompagné de 16 Go de RAM LPDDR5X à 6 400 MHz, et un espace de stockage de 512 Go. En soi, rien d’extraordinaire, mais tout ce qu’il faut pour faire tourner correctement vos jeux. Mais le problème, et on y revient, c’est Windows 11 qui consomme énormément de ressources. C’est un point ambivalent, car autant l’OS est familier et polyvalent, autant il est énergivore.

Pour ce qui est de l’autonomie, la console intègre une batterie de 55,5 Wh, ce qui permet une autonomie d’environ 3 h en mode économie d’énergie, ou 1 h 30 en mode performance. On est ici dans la moyenne et on aurait bien sûr aimé avoir un peu plus. Heureusement, vous pouvez compter sur le bloc d’alimentation de 65W en USB-C pour retrouver de l’autonomie.

N’hésitez pas à consulter notre test complet de la Lenovo Legion Go S pour en apprendre plus sur cette console portable.

Il existe d’autres alternatives au Steam Deck que vous pouvez découvrir dans notre guide d’achat dédié.

