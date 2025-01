On a essayé deux Lenovo Legion Go S : vous êtes plutôt SteamOS ou Windows ?

Au CES 2025, nous avons pu prendre en main la nouvelle console de Lenovo, la Legion Go S. Cette dernière existe en deux versions : Windows 11 et SteamOS. Voici quelques premières impressions et les infos importantes à connaître.

Les deux versions de la Lenovo Legion Go S, Windows 11 en blanc, SteamOS en violet. // Source : Frandroid

Une fois n’est pas coutume, Lenovo profite du CES 2025 pour faire le plein d’annonces, notamment du côté des produits gaming. La marque dégaine ainsi une nouvelle console portable : la Lenovo Legion Go S. Et cette dernière existe en deux versions pour plaire à tout le monde : un modèle sous Windows 11 et un autre sous SteamOS. C’est donc le premier appareil non-Valve profitant de cet OS (si on ne prend pas en compte les petites techniques de bidouillage).

Lenovo Legion Go S (Windows 11) // Source : Frandroid Lenovo Legion Go S Powered by SteamOS // Source : Frandroid

C’est d’ailleurs la seule réelle différence entre les deux versions, du côté hardware, nous avons affaire aux mêmes machines avec une fiche technique alléchante assez fidèle aux rumeurs qui circulaient autour de la Legion Go S. On a donc un écran LCD de 8 pouces au ratio 16:10 avec une définition de 1920 x 1200 pixels. La dalle profite d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz VRR et d’une luminosité allant jusqu’à 500 nits.

À l’intérieur, pas de surprise : on trouve un processeur AMD Ryzen Z1 Extreme accompagné d’un GPU Radeon 700M. Comptez aussi sur 32 Go de RAM et 1 To de stockage. La console se dote aussi d’une batterie de 55,5 Wh capable de récupérer 85 % de batterie en 60 minutes de charge.

La Legion Go S profite aussi d’une compatibilité Wi-Fi 6E, de deux ports USB 4 et d’un emplacement microSD. Que ce soit la version Windows 11 ou SteamOS, vous aurez les mêmes dimensions : 299 x 127,55 x 22,6 mm pour un poids de 740 grammes. Pour différencier les deux modèles sans les allumer, vous pourrez vous fier aux coloris : blanc pour la version Windows, violet pour SteamOS.

Une console qui donne envie

Je profite de cet article pour livrer quelques premières impressions à la prise en main. Le premier point qui marque agréablement est la sensation au toucher, ni trop soyeuse, ni trop rugueuse. Le plastique est loin de faire cheap. Et malgré le beau poids affiché sur la balance, la Lenovo Legion Go S reste bien équilibrée et n’est pas lestée comme un parpaing.

Lenovo Legion Go S (Windows 11) // Source : Frandroid Lenovo Legion Go S (Windows 11) // Source : Frandroid Lenovo Legion Go S Powered by SteamOS // Source : Frandroid

Cette impression de qualité est toujours présente sur les joysticks, la croix directionnelle et les boutons, même si ces derniers m’ont paru un peu durs. Les gâchettes de chaque côté tombent sous les index et il faudra manipuler de petits leviers de part et d’autre à l’arrière pour passer d’un mode numérique (où les gâchettes sont de simples boutons) à numérique (pour pouvoir doser l’appui avec une course plus longue).

N’étant pas un gamer invétéré ni trop familier avec cette catégorie de produit — je suis le fier propriétaire d’une Switch achetée en 2017 –, je suis toujours un peu surpris par les deux Y1 et Y2 à l’arrière, mais je n’ai rien à signaler de particulier à leur sujet.

Lenovo Legion Go S Powered by SteamOS // Source : Frandroid Lenovo Legion Go S Powered by SteamOS // Source : Frandroid

Côté interface, j’ai été surpris par l’efficacité de SteamOS. N’étant pas du tout habitué à ce système, je l’ai trouvé relativement facile à comprendre et à choisir entre les deux versions de la Legion Go S, je me tournerais vers celle-ci. En face, le modèle Windows 11 est forcément plus familier, mais a quelque chose d’un peu fouillis qui me perturbe toujours un peu sur ce type de manettes. Même si c’est forcément plus complet puisque l’on a un PC dans la main où l’on peut ouvrir le menu Démarrer, ouvrir un navigateur web, utiliser l’explorateur de fichiers et même dessiner sur Paint.

Lenovo Legion Go S (Windows 11) // Source : Frandroid Lenovo Legion Go S (Windows 11) // Source : Frandroid Lenovo Legion Go S Powered by SteamOS // Source : Frandroid Lenovo Legion Go S Powered by SteamOS // Source : Frandroid Lenovo Legion Go S Powered by SteamOS // Source : Frandroid

J’ai pu lancer Forza Horizon 5 sur la version Windows 11 et Portal 2 sur SteamOS. Dans un cas comme dans l’autre, j’ai apprécié comme la ventilation ne causait pas trop de nuisance sonore. Le bruit restait assez bien étouffé. Il faudrait toutefois un test en bonne et due forme pour s’en faire une meilleure opinion. Je n’ai joué que quelques minutes à chacun des deux jeux.

Prix et date de sortie de la Lenovo Legion Go S

Sachez ainsi que la sortie de la Lenovo Legion Go S dans sa version Windows 11 est prévue dans le courant du mois de janvier 2025 au prix de 729,99 dollars américain.

Pour la Lenovo Legion Go S « Powered by SteamOS » est annoncée pour mai à 499 dollars américain.