Windows 11 rend hommage à Windows Vista avec l’apparition d’un étrange bug

Celles et ceux enrôlés dans le programme bêta de Windows ont pu découvrir un bug amusant dans la dernière version de l’OS : le son de démarrage de Windows 11 a été remplacé par celui de Windows Vista.

L’interface de Windows Vista // Crédit : Wikimedia Commons

Il y a des bugs plus drôles que d’autres. Dans la dernière version Insider de Windows 11 (la branche bêta de l’OS réservée aux utilisateurs et utilisatrices les plus avancées), un son mythique a fait son retour : celui du démarrage de Windows Vista.

Comme l’a noté Windows Central, plusieurs témoignages un peu partout sur le web ont noté que le « toum toum, toudoum » iconique de Windows s’est glissé dans la Build 26200.5651 de Windows 11 en remplacement du son de connexion habituel.

Un son connu de (presque) tout le monde

Pour celles et ceux qui ne se souviendraient plus, ou qui n’auraient tout simplement pas connu Windows Vista (qui est sorti, on le rappelle, il y a maintenant 18 ans), le bruit en question est le même que celui que Windows 7, 8 et 10 utilisent à chaque démarrage.

Microsoft a rapidement reconnu l’erreur et communiqué dessus de façon humoristique en expliquant que « la version de cette semaine arrive avec une pointe de nostalgie » et qu’un correctif allait être rapidement déployé. Sur X, plusieurs employés de Microsoft ont rendu hommage à ce son mythique en expliquant, ironiquement, que tout cela était volontaire et que, en hommage aux 30 ans de l’OS, le son de démarrage de Windows 95 était le prochain sur la liste.

Étrangement, ce bug est arrivé la même semaine que l’annonce du langage esthétique « Liquid Glass » d’Apple, que beaucoup comparent justement à Windows Vista en raison de son accent mis sur la transparence et les effets de verres polis

Une mélodie aux multiples sens

Si le son de démarrage de Windows Vista est resté si longtemps iconique avant d’être remplacé par celui de Windows 11, c’est qu’il est une création de Robert Fripp, le légendaire guitariste du groupe britannique King Crimson. De passage dans les locaux de Redmond, le musicien a composé un air qui, selon un des créateurs de Windows, était censé coller à « l’interface douce et épurée de Vista. »

Les deux mélodies ascendantes jouées en parallèle et le rythme découpé en 4 parties sont d’ailleurs pensés pour rappeler le nom de l’OS en lui-même avec une syllabe par note afin de coller à la prononciation de « Win-dows Vis-Ta ».

Un court documentaire de 25 minutes sur la création des sons de Vista a été diffusé à l’époque par la chaîne de télévision australienne Channel 9 et peut être retrouvé sur YouTube dans sa densité de pixel d’époque.