Windows 11 : ce bug bloque les mises à jour et vous ne pouvez rien y faire

Les utilisateurs de Windows 11 sont confrontés à un nouveau bug qui perturbe des fonctionnalités clés comme l’installation des mises à jour.

Si les mises à jour sont généralement bienvenues, certaines peuvent malheureusement s’avérer moins bénéfiques que prévu. C’est le cas de ces mises à jour de Windows 11 qui causent de nombreux problèmes aux utilisateurs.

De nombreuses versions sont concernées

Le problème a été signalé par des utilisateurs de Windows 11 24H2 et concerne les mises à jour KB5044284 et KB5046617, lorsqu’elles ont été installées à l’aide d’un support USB ou CD. Neowin rapporte également des problèmes similaires sur les versions 23H2 et 22H2, entraînant divers dysfonctionnements.

Parmi les problèmes recensés, on note le blocage du menu Démarrer, le blocage du Wi-Fi ou encore un échec systématique de l’installation des mises à jour, bloquée entre 60 % et 70 %. Pour les plus chanceux qui ont réussi à installer leur mise à jour, elle peut ne pas être reconnue, Windows demandant un redémarrage systématique.

Pas de solution pour le moment

La bonne nouvelle, c’est que Microsoft a reconnu ces problèmes et a répertorié le bug qui proviendrait bien des mises à jour de sécurité d’octobre ou de novembre 2024. L’entreprise recommande de passer directement à la mise à jour de sécurité de décembre 2024, publiée le 10 décembre.

La mauvaise nouvelle pour les utilisateurs concernés, c’est qu’aucune solution n’est disponible pour le moment. Microsoft assure toutefois travailler sur le problème et tiendra les utilisateurs informés des avancées.