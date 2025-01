Face à l’offensive SteamOS, Microsoft prépare une révolution pour le gaming portable sous Windows

Microsoft s’apprête à transformer radicalement l’expérience du jeu vidéo sur PC portable sous Windows, selon les déclarations de Jason Ronald, Vice-président « Next Generation » de l’entreprise, lors d’une table ronde organisée par AMD et Lenovo.

Microsoft a bien pour objectif de rendre le gaming sous Windows encore meilleur sur les appareils portables.

Le projet est ambitieux : fusionner le meilleur des univers Xbox et Windows pour créer une expérience gaming optimisée pour les appareils portables. Cette évolution majeure devrait voir le jour cette année, sans attendre la sortie d’une console portable Xbox, qui a fait l’objet de rumeurs ces derniers mois. Microsoft avait d’ailleurs fini par cracher le morceau et officialiser son arrivée dans le futur.

« Nous avons passé vingt ans à développer un système d’exploitation de classe mondiale pour console. Il est temps d’apporter ces innovations à l’écosystème Windows », explique Ronald. Cette transformation vise notamment à simplifier l’interface utilisateur pour la rendre aussi intuitive que celle d’une console de jeux.

Microsoft veut simplifier le gaming sur les consoles portables

L’enjeu est de taille : actuellement, Windows peine à offrir une expérience satisfaisante sur les appareils portables gaming. Les modes compacts des applications Xbox sur Windows ne constituent qu’une solution superficielle, sans résoudre les problèmes fondamentaux d’ergonomie.

Microsoft entend placer le joueur et sa bibliothèque de jeux au cœur de l’expérience, en minimisant les contraintes liées à l’interface Windows traditionnelle. L’entreprise travaille notamment sur l’amélioration de la prise en charge des contrôleurs et des joysticks, initialement pensée pour le clavier et la souris.

« Notre objectif est de faire de Windows une plateforme gaming performante sur n’importe quel appareil », précise Ronald. « Le système d’exploitation Xbox étant basé sur Windows, nous pouvons transposer de nombreuses infrastructures développées pour la console vers le PC ».

Plutôt que de porter l’OS Xbox sur Windows, Microsoft semble privilégier une approche intégrative. L’interface gaming Xbox viendrait se superposer à Windows, masquant les éléments traditionnels comme le bureau, les notifications et autres héritages du système.

Les premiers résultats de cette transformation devraient être dévoilés dans le courant de l’année. Microsoft promet une évolution progressive, avec des investissements continus pour optimiser l’expérience gaming sur Windows. Une révolution qui pourrait donc bien redéfinir les standards du jeu vidéo sur PC portable.