Voici un bel aperçu officiel de la Lenovo Legion Go 2 et de sa fiche technique

La Lenovo Legion Go 2 n’est pas officiellement lancée, mais la console de jeux s’est montrée au CES 2025.

Si la nouvelle Lenovo Legion Go S a attiré beaucoup de regards au CES 2025, une autre console portable du même constructeur s’est également montrée sous la forme d’un prototype : la Legion Go 2.

Pas de prix, mais des caractéristiques

Aucune info n’a été donnée sur le prix ou la disponibilité de l’appareil et il était impossible d’allumer comme il se doit la machine, mais nous avons au moins un bon aperçu de son design et plusieurs éléments de la fiche technique à nous mettre sous la dent.

On a donc ici un écran Oled de 8,8 pouces et 144 Hz proposant une luminosité maximale de 500 cd/m² et une définition de 1920 x 1200 pixels.

La Lenovo Legion Go 2 se munit d’un processeur Ryzen Z2 d’AMD cadencé à 3,3 GHz et d’un Radeon 780M en guise de GPU. Windows 11 est de la partie tandis que la console s’équipe d’un stockage de 1 To et de 32 Go de mémoire vive. La console compose par ailleurs avec une batterie de 74 Wh.

Pour ce qui est des dimensions, Lenovo annonce 295,6 x 136,7 x 42,25 mm avec les manettes. Une précision importante puisqu’il est possible d’enlever les contrôleurs à la manière d’une Nintendo Switch. Sauf qu’ici, Lenovo propose un accessoire permettant de transformer la manette en une sorte de souris verticale. Il y a même une molette à l’arrière.

La Lenovo Legion Go 2 a droit à deux joysticks, une croix directionnelle, quatre boutons A, B, X, Y, un pavé, quatre gâchettes sur la tranche du haut et une belle flopée de boutons sur la tranche droite à l’arrière.