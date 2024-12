8BitDo Ultimate 2C : petit prix pour cette manette, et pourtant la fiche technique est sympa

Il y a des constructeurs qui savent parler au cœur des joueurs, et 8BitDo en fait définitivement partie. Avec sa nouvelle Ultimate 2C, la marque prouve encore une fois qu’elle maîtrise l’art de créer des manettes sympas à prix accessible.

8BitDo s’est forgé une solide réputation en proposant des produits qui font vibrer la corde sensible des nostalgiques tout en intégrant les dernières innovations technologiques. Leur nouvelle création, l’Ultimate 2C Bluetooth, ne déroge pas à cette règle.

Une compatibilité très large

Déjà, l’Ultimate 2C brille par sa polyvalence. Équipée à la fois du Bluetooth et d’un port USB-C, elle s’adapte à pratiquement toutes les plateformes : Android, iOS, iPadOS, Windows, macOS, Nintendo Switch et PC.

La grande nouveauté de cette manette réside dans ses joysticks équipés de capteurs à effet Hall. Mais qu’est-ce que c’est exactement ? Ces capteurs utilisent des champs magnétiques pour détecter les mouvements, contrairement aux potentiomètres mécaniques traditionnels.

L’avantage est double : non seulement ils offrent une précision accrue, capable de détecter les mouvements les plus subtils, mais ils sont aussi beaucoup plus durables. Fini le fameux « drift » des joysticks qui apparaît habituellement après une utilisation intensive.

Il y a aussi des boutons supplémentaires placés de manière peu conventionnelle près des gâchettes et sur le haut de la manette. Ces touches additionnelles peuvent être reprogrammées selon vos besoins.

L’intégration d’un gyroscope vient compléter cette fiche technique déjà impressionnante, permettant notamment une compatibilité parfaite avec la Nintendo Switch. La fonction de vibration est également de la partie, tout comme un bouton turbo pour les amateurs de jeux rétro.

L’autonomie annoncée de 15 heures devrait satisfaire la plupart des joueurs, même si on aurait aimé voir une durée plus importante, certains concurrents proposent désormais plus de 30 heures d’utilisation.

Le prix annoncé aux alentours de 30 euros place cette manette dans une catégorie très compétitive, surtout au vu des technologies embarquées.