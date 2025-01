C’est officiel, Steam devient un concurrent de Windows

C’est une première dans le monde des consoles portables. Valve va proposer le système d’exploitation SteamOS, qui a fait ses preuves sur Steam Deck, sur la console d’un autre constructeur, Lenovo et sa Legion Go S.

De ce fait, Valve devient officiellement un concurrent frontal de Microsoft et son système Windows dans l’écosystème jeu vidéo. Les fabricants de PC, et surtout de consoles de jeux portables, pourront désormais choisir entre s’équiper d’un Windows dont l’ergonomie laisse encore à désirer, ou d’un SteamOS parfaitement calibré pour ce format de machine.

Et comme Valve peut compter sur les ventes de jeux à travers Steam, l’utilisation de SteamOS se fait à bas prix. La société ne le dit pas, mais on peut même imaginer une licence entièrement gratuite pour le constructeur. De quoi permettre à Lenovo d’annoncer une console 100 dollars moins chère sous SteamOS.

Pour rappel, SteamOS est un système d’exploitation basée sur GNU/Linux que Valve a revigoré avec le lancement du Steam Deck.

Il propose notamment une interface utilisateur pensée pour un usage jeu vidéo, mais aussi une optimisation des jeux pour GNU/Linux à travers le moteur Proton.

C’est cette optimisation logicielle qui a permis au Steam Deck de rester très pertinent sur le marché, alors que des solutions comme la ROG Ally ou la Lenovo Legion Go sont plus performantes.

Avec l’arrivée de SteamOS chez d’autres fabricants, c’est peut être la promesse d’associer cette optimisation logicielles avec un hardware plus fort. Après tout, le hardware n’est pas le métier de Valve, contrairement à Lenovo, Asus, Acer et les autres.

Le média TheVerge a pu interroger Valve sur ce changement important pour l’écosystème. L’entreprise confirme que seul Lenovo va pour le moment proposer une console sous SteamOS.

Toutefois, Valve semble pointer vers une future version de SteamOS qui serait tout simplement installable sur les consoles concurrentes. La firme avait déjà poussé en 2024 vers une compatibilité avec la ROG Ally.

Au CES 2025, Nvidia a dévoilé une future version native de son service de cloud gaming GeForce Now pour SteamOS, et le Steam Deck.

