J’ai découvert le vrai potentiel de l’Asus ROG Ally avec SteamOS

Ma console PC ROG Ally tournait sous Windows. Je dis ‘tournait’ car j’ai franchi le pas : j’ai installé SteamOS. Un changement radical qui m’a fait comprendre pourquoi tant de joueurs vantent cette expérience.

Asus ROG Ally avec Bazzite/SteamOS // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Le monde des consoles-PC portables se divise aujourd’hui en deux camps bien distincts : le Steam Deck avec son SteamOS d’un côté, et tous les autres appareils sous Windows de l’autre.

J’avoue avoir fait partie des sceptiques concernant le Steam Deck au départ, principalement par crainte des limitations de Linux. Le Game Pass, GeForce Now, Battle.net… tous ces services semblaient plus accessibles sous Windows. Sans oublier la polyvalence d’un « vrai PC » qu’on peut brancher sur un écran externe.

Le déclic : quand la spécialisation devient une force

Mon ROG Ally (Z1 Extreme, faut pas déconner) sous Windows fonctionnait, certes, mais quelque chose me chiffonnait. Je voyais mes amis propriétaires de Steam Deck vanter les mérites de leur machine, leur enthousiasme était palpable dans les tests, les forums, partout.

Et puis j’ai eu ce déclic : une machine dédiée, qui excelle dans une tâche spécifique, n’est-elle pas préférable à un appareil qui tente de tout faire sans rien faire parfaitement ?

C’est là que SteamOS entre en jeu. Bien que non officiellement disponible sur le ROG Ally (Valve y travaille), plusieurs distributions comme Bazzite OS permettent d’en profiter pleinement. Et le changement est radical.

Une installation simple pour une transformation majeure

L’installation peut paraître intimidante au premier abord, mais elle se révèle étonnamment accessible :

Tout commence par le téléchargement de Bazzite OS On utilise Balena Etcher pour créer une clé USB bootable Branchez votre ROG Ally, et faites les dernières mises à jour du bootloader et des pilotes Il faut éteindre complètement le ROG Ally (pas de mise en veille) Après avoir inséré la clé USB, on accède au bootloader pour désactiver le Secure Boot On démarre sur la clé USB L’installation de Bazzite se fait soit en dual boot, soit en remplacement complet de Windows

La force de Bazzite réside dans son intégration native de tous les composants du ROG Ally : Wi-Fi, Bluetooth, RGB, boutons, vibrations, gestion du TDP, mise en veille, mises à jour…

Asus ROG Ally avec Bazzite/SteamOS // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Tout fonctionne immédiatement, sans configuration complexe. Ce qui n’a pas été toujours le cas, les équipes de Bazzite ont beaucoup travaillé à ce sujet.

Asus ROG Ally avec Bazzite/SteamOS // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Des performances surprenantes et une expérience transformée

Déjà, les gains de performances sont réels : 2 à 5 % de FPS supplémentaires selon les jeux. Mais au-delà des chiffres bruts, c’est toute l’expérience utilisateur qui est transformée :

Les temps de démarrage sont considérablement réduits

La mise en veille et la reprise sont quasi instantanées

L’interface est optimisée pour l’usage portable

La gestion de la batterie est plus efficace

Les jeux se lancent et se ferment plus rapidement

Cette fluidité rappelle l’expérience console traditionnelle, où tout est pensé pour le gaming et rien d’autre.

Les compromis à accepter

Bien sûr, il y a des contreparties à considérer :

Certains jeux multijoueurs ne sont pas compatibles

L’accès aux plateformes comme le Game Pass devient plus complexe

Quelques jeux très récents peuvent nécessiter des ajustements

Les outils Windows spécifiques ne sont plus disponibles

Cependant, ces limitations sont largement compensées par les avantages. En réalité, elles forcent à se concentrer sur l’essentiel : le jeu pur.

Pourquoi ça marche si bien

Le succès de cette transformation repose sur un principe simple : Windows n’a jamais été conçu pour les consoles portables. Son interface, sa gestion des ressources, ses processus en arrière-plan… tout est pensé pour un PC.

On retrouve de nombreux services en arrière-plan, une gestion de la mémoire privilégiant la polyvalence plutôt que la performance pure, et des processus de mise à jour qui peuvent interrompre l’expérience de jeu. L’interface elle-même reste fondamentalement pensée pour la souris et le clavier, malgré les efforts pour le tactile.

En contraste, SteamOS, basé sur Linux, adopte une approche radicalement différente avec un système minimal intégrant uniquement les services essentiels. Sa gestion de la mémoire est spécifiquement optimisée pour les jeux, ses mises à jour sont intelligentes et non intrusives, et son interface est native pour l’usage portable. Cette différence fondamentale de philosophie se ressent dans chaque aspect de l’utilisation quotidienne.

Asus ROG Ally avec Bazzite/SteamOS // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

La gestion des ressources, particulièrement critique sur une console portable, révèle toute l’intelligence de conception de SteamOS. Là où Windows garde en mémoire de nombreux processus « au cas où », SteamOS libère agressivement la mémoire non utilisée pour la rediriger vers les jeux. Le contrôle des fréquences et des tensions est plus fin, la répartition des charges entre CPU et GPU plus efficace, et la gestion du TDP (Thermal Design Power) plus précise. Cette optimisation se traduit par une meilleure efficacité thermique, une ventilation plus intelligente et, in fine, une expérience de jeu plus stable.

Asus ROG Ally avec Bazzite/SteamOS // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

L’expérience utilisateur a été entièrement repensée pour l’usage gaming portable. Le menu rapide accessible pendant le jeu, la configuration centralisée des contrôles, les profils de performance par jeu et l’overlay de performance intégré témoignent d’une réflexion poussée sur les besoins réels des joueurs en situation de mobilité. La gestion de l’énergie est particulièrement impressionnante, avec une mise en veille quasi instantanée et une reprise ultra rapide des jeux, couplées à une estimation précise de l’autonomie restante.

L’intégration profonde avec l’écosystème Steam apporte une couche supplémentaire de confort avec une synchronisation cloud transparente, des téléchargements et mises à jour optimisés, et une gestion intelligente des paramètres de jeux. Cette intégration va au-delà du simple confort : elle transforme la machine en véritable console de jeu, où tout est pensé pour une expérience fluide et sans friction.

Les gains de performance observés s’expliquent techniquement par un overhead système considérablement réduit, un pipeline graphique optimisé avec support Vulkan natif, et moins de couches de compatibilité. Cette optimisation poussée explique pourquoi même des jeux Windows, via Proton, peuvent parfois tourner mieux que sur Windows natif. La stabilité accrue se manifeste par moins de variations de performances, une température plus stable et une consommation d’énergie plus prévisible.

Asus ROG Ally avec Bazzite/SteamOS // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Cette supériorité de SteamOS n’est pas le fruit du hasard : c’est le résultat d’une conception centrée sur un usage spécifique, où chaque aspect du système a été repensé et optimisé pour le gaming portable. Cette spécialisation, qui pourrait être vue comme une limitation dans d’autres contextes, devient ici une force majeure qui transforme fondamentalement l’expérience utilisateur. C’est la démonstration qu’un système d’exploitation conçu spécifiquement pour un usage peut surpasser un système généraliste, même dans son domaine de prédilection.

Alors, devriez-vous franchir le pas ? Si vous utilisez principalement votre ROG Ally pour le jeu et que vous êtes prêt à sacrifier un peu de polyvalence pour gagner en confort d’utilisation, la réponse est oui. SteamOS transforme véritablement le ROG Ally en ce qu’il aurait toujours dû être : une console portable puissante et facile à utiliser. D’ailleurs, d’autres machines sont compatibles, que cela soit chez Lenovo ou encore Ayaneo.