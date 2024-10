Ayaneo, c’est l’histoire d’une start-up chinoise qui a osé défier les géants du jeu vidéo. En seulement trois ans, elle a créé 20 produits, dont certains n’ont rien à envier au Steam Deck ou à l’Asus ROG Ally.

Ayaneo Flip DS, un des 20 produits conçus par la startup chinoise // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Pendant 10 jours en Chine, nous nous sommes plongés dans l’univers de la tech chinoise. Et parmi ces visites, nous avons découvert une startup nommée Ayaneo.

Direction Shenzhen en Chine

Perdu dans une zone industrielle de Shenzhen, je cherche les locaux d’Ayaneo. L’adresse m’amène devant un imposant entrepôt désinfecté. Rien ne laisse présager que derrière ces murs se cache l’un des acteurs les plus innovants du gaming portable. Pourtant, dès que je franchis le seuil, je suis happé par une atmosphère très spéciale.

80 personnes travaillent sur un seul plateau // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

C’est ici qu’Ayaneo conçoit et développe des consoles de jeux. Fondée en 2020 en pleine pandémie, cette start-up s’est rapidement imposée comme un acteur incontournable du marché des consoles PC portables.

Le premier modèle Ayaneo, avant la sortie du Steam Deck // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

J’ai eu la chance de rencontrer Arthur Zhang, le fondateur et CEO, pour comprendre comment une si jeune entreprise a réussi à bousculer les codes d’un secteur ultra-concurrentiel.

Le design émotionnel

Dès les premiers échanges, la passion d’Arthur Zhang est palpable. Ce geek assumé, nourri à la culture tech, m’explique avec des étoiles dans les yeux : « En tant que ‘core gamer’, j’ai accumulé des années d’expérience dans les consoles portables et le gaming. C’est pourquoi j’ai décidé de créer des appareils portables sous la marque Ayaneo. »

Visite des bureaux d’Ayaneo en septembre 2024 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Cette passion, je la retrouve dans chaque recoin des locaux, où des prototypes côtoient des consoles vintage dans un joyeux bazar créatif.

Visite des bureaux d’Ayaneo en septembre 2024 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Au fil de notre conversation, je réalise à quel point le design émotionnel est au cœur de la philosophie d’Ayaneo. Ce n’est pas qu’une question d’esthétique, c’est une véritable quête de connexion avec l’utilisateur.

Arthur Zhang nous explique, en caressant du doigt une console au design rétro : « Nous parlons de design émotionnel. Chaque produit est conçu pour évoquer des souvenirs et des émotions chez les joueurs.« .

Visite des bureaux d’Ayaneo en septembre 2024 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Je comprends alors que ces appareils ne sont pas de simples gadgets, mais de véritables machines à voyager dans le temps, capables de réveiller le gamer nostalgique qui sommeille en chacun de nous.

Arthur Zhang // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Cette approche se matérialise sous mes yeux lorsqu’Arthur Zhang me fait découvrir leur gamme de produits. Certains modèles s’inspirent clairement de la Game Boy, d’autres évoquent l’univers de Star Wars ou le minimalisme d’Apple. Mais chaque fois, il y a ce petit quelque chose en plus, cette touche Ayaneo qui fait toute la différence. « Nous combinons différents langages de design pour créer quelque chose d’unique« , précise Arthur Zhang avec fierté.

Arthur Zhang assis à son bureau // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Mais dans un pays souvent accusé de copier les innovations occidentales, comment Ayaneo se positionne-t-elle ?

Arthur Zhang et son directeur commercial // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Dans l’industrie technologique, et particulièrement en Chine, la question de la copie est souvent soulevée. Ayaneo, cependant, s’efforce de tracer une ligne claire entre l’inspiration et la simple imitation.

Créer d’excellents produits est le fruit de retours complets et de discussions répétées. Cela repose sur l’esprit professionnel et l’engagement passionné de toute l’équipe, qui est la véritable raison pour laquelle nos produits sont appréciés des joueurs. Arthur Zhang

Arthur Zhang aborde le sujet de front : « Certaines entreprises chinoises copient, nous, nous combinons des modèles de design pour créer un langage unique. » En observant leurs produits de plus près, je saisis la nuance. Ce ne sont pas des copies, mais des hommages réinventés, des clins d’œil assumés à la riche culture du gaming.

Les références sont nombreuses ici // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Cette philosophie s’étend au-delà du design visuel. J’ai eu la chance de tester AYASpace, leur logiciel propriétaire, et je comprends ce qu’il se passe derrière.

Des boites Ayaneo au milieu d’autres boites // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Arthur Zhang m’explique : « Nous avons été les premiers à introduire la logique d’invoquer une petite fenêtre et d’entrer dans le logiciel de gestion en appuyant brièvement et longuement sur le bouton AYA. » C’est ce genre de fonction, en apparence anodine, mais qui change radicalement l’expérience utilisateur, qui fait la force d’Ayaneo.

Au début des consoles portables Windows, le système n’était pas optimisé pour les petites interfaces tactiles. Sans logiciel de gestion, de nombreuses opérations étaient peu pratiques, même pour des ajustements simples comme le TDP, nécessitant des étapes fastidieuses, ce qui nuisait à l’expérience de jeu et d’utilisation. Dès le départ, j’ai défini une stratégie claire de développement synergique entre le matériel et le logiciel. À l’époque, il y avait très peu de fabricants de consoles portables sous Windows, et aucun logiciel de gestion dédié n’existait. Nous avons donc commencé à développer AYASpace, une interface de gestion pour les consoles Ayaneo sous Windows. Arthur Zhang

Arthur Zhang // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Si Ayaneo s’est d’abord fait connaître pour ses consoles PC portables sous Windows, l’entreprise a rapidement diversifié son offre. Aujourd’hui, elle propose trois catégories principales de produits : des consoles Windows, des consoles Android et des mini PC. Une stratégie qui lui permet de couvrir un large spectre de besoins et de budgets.

Une vraie diversité de produits, design minimiste et pas mal d’hommage à la culture geek // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

« Nous sommes engagés à créer une ligne de produits diversifiée, en nous positionnant stratégiquement pour combler les lacunes du marché et répondre aux demandes des joueurs« , explique Arthur Zhang. Cette agilité est l’un des grands atouts d’Ayaneo face aux géants du secteur.

Visite des bureaux d’Ayaneo en septembre 2024 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Au cours de ma visite, je prends conscience de l’ampleur du défi que représente la création d’un produit hardware complet. Dans un atelier, des ingénieurs s’affairent autour d’un prototype. Arthur Zhang commente : « C’est un processus rigoureusement élaboré. Bien que nous ayons continuellement lancé plusieurs produits classiques, nous n’avons jamais été complaisants et nous nous efforçons toujours d’affiner chaque détail.« .

Arthur Zhang nous montre son eGPU inspiré des vaisseaux spatiaux Star Wars // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Je suis impressionné par le niveau de précision et d’attention porté à chaque composant, des joysticks à effet Hall aux moteurs de vibration très précis.

Certains fabricants modifient légèrement des designs traditionnels ou utilisent des moules existants, tandis que nous développons des designs adaptés au positionnement et au style de chaque gamme de produits, en ajustant et optimisant les détails à plusieurs reprises, puis en vérifiant l’ingénierie structurelle pour garantir l’effet désiré. Même au cours des phases de production pilote et de production en série, nous passons beaucoup de temps à vérifier et à optimiser la fabrication et les détails esthétiques afin de fournir aux joueurs le meilleur produit possible. C’est la plus grande différence entre nous et d’autres entreprises. Arthur Zhang

Une start-up de 80 personnes

Face à des géants comme Asus, Valve ou Lenovo, on pourrait penser qu’Ayaneo part avec un handicap. Pourtant, en déambulant dans leurs locaux, je réalise que leur taille modeste (environ 80 employés) est en fait un atout majeur.

Visite des bureaux d’Ayaneo en septembre 2024 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

L’ambiance est celle d’une start-up agile, où les idées fusent et se concrétisent rapidement. Arthur Zhang confirme mon impression : « Notre structure d’équipe plus petite nous permet une gestion plus plate et plus efficace, nous permettant de prendre des décisions opportunes et des ajustements stratégiques pour s’adapter aux besoins du marché et des joueurs.« .

Pour rester concentré, je pense que le plus important est d’avoir une véritable passion pour sa carrière. Ayaneo est ma troisième startup, et depuis que j’ai pris les commandes, j’y consacre l’essentiel de mon énergie, car je suis profondément passionné par les consoles portables et le jeu vidéo. Je passe donc souvent mes week-ends au bureau. Même pendant mes moments de repos, j’emporte les dernières consoles portables d’Ayaneo pour continuer à peaufiner l’expérience des joueurs. Quand on est assez passionné par ce que l’on fait, rester concentré devient naturel, car cela finit par occuper la majeure partie de son temps. Être pleinement investi, c’est mon état d’esprit avec Ayaneo. J’ai l’impression de revenir à l’endroit où tout a commencé, et je reste animé par une grande motivation et confiance. Arthur Zhang

Cette agilité se traduit par une capacité d’innovation impressionnante pour cette taille d’entreprise. Là où les grandes entreprises peuvent mettre des mois à valider un nouveau concept, j’ai l’impression qu’Ayaneo pourrait passer de l’idée au prototype en un claquement de doigts.

Visite des bureaux d’Ayaneo en septembre 2024 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Arthur Zhang ne cache pas les défis : « Nous sommes une jeune entreprise, c’est très dur d’être compétitif avec les grosses entreprises qui ont d’énormes ressources. Mais notre design et notre agilité sont meilleurs.« .

Visite des bureaux d’Ayaneo en septembre 2024 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Indiegogo et les défis du financement hardware

Au détour d’une conversation sur les défis de l’entreprise, Arthur Zhang aborde un sujet important : le financement. Malgré son succès apparent, Ayaneo doit constamment jongler avec les contraintes financières. « L’argent est un problème« , admet-il sans détours. « Nous avons besoin de financer chaque produit individuellement. » Cette réalité économique contraste avec l’effervescence créative que j’ai pu observer dans leurs locaux, et souligne la précarité d’Ayaneo.

C’est là qu’intervient leur stratégie de financement participatif via Indiegogo. Arthur Zhang nous explique avec enthousiasme : « Sur la plateforme de crowdfunding Indiegogo, Ayaneo a lancé de nombreux projets phares réussis, recevant une large reconnaissance et appréciation des joueurs et des médias du monde entier. »

La communauté Ayaneo est très présente // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Je comprends alors que cette approche est bien plus qu’une simple méthode de levée de fonds. C’est un moyen de valider leurs concepts auprès de leur communauté, de créer du buzz auprès des médias et influenceurs, et de s’assurer un noyau dur de clients avant même le lancement officiel d’un produit. « Le crowdfunding à l’étranger reste une partie vitale des lancements de produits d’Ayaneo et de la promotion de la marque« , affirme Arthur Zhang.

Un des derniers produits sous Android // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Cette stratégie, bien que risquée, leur permet de rester agiles et innovants dans un marché où les grands acteurs ont des ressources financières bien supérieures. C’est un pari sur la fidélité de leur communauté, une communauté qui, jusqu’à présent, a toujours répondu présent.

Visite des bureaux d’Ayaneo en septembre 2024 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

En quittant les locaux d’Ayaneo, je repense à leur slogan dont la traduction est un peu maladroite : « Real Gamers Know Gamers« . Après cette immersion dans leur univers, je comprends mieux sa signification. Ayaneo n’est pas qu’une entreprise de tech, c’est une bande de passionnés qui créent les consoles dont ils ont toujours rêvé. Et c’est peut-être là le secret de leur succès.

Pour aller plus loin

Test du Ayaneo Kun : un PC-console XL qui fait tout dans la démesure