Ayaneo Flip 1S : la Nintendo DS survitaminée qui fait tourner tous les jeux PC

La Nintendo DS revient sous stéroïdes avec l’Ayaneo Flip 1S. Cette console portable Windows propose deux écrans ou un clavier, du Ryzen dernière génération, et la puissance d’un PC gaming dans un format unique.

Ayaneo vient de sortir son nouveau jouet : l’Ayaneo Flip 1S, une console portable à clapet qui ressemble à une Nintendo DS sous stéroïdes.

Deux versions au menu : une avec double écran (DS) et une avec clavier intégré (KB). Les précommandes démarrent aujourd’hui à partir de 779 dollars, via la plateforme Indiegogo, avec des livraisons prévues pour août. Cette petite bête promet de faire tourner vos jeux PC préférés avec plus de puissance qu’un Steam Deck.

Du OLED 144 Hz et un design à clapet qui claque

L’écran principal fait 7 pouces en OLED 144 Hz en Full HD, avec une luminosité de 800 nits et un support HDR logiciel. Pas mal pour du portable. Le modèle DS ajoute un écran secondaire de 4,5 pouces en IPS en 1620 x 1080 pixels, parfait pour l’émulation Nintendo DS/3DS ou pour afficher des infos pendant le jeu.

Le modèle KB remplace le second écran par un clavier RGB complet en QWERTY. Pratique pour les jeux qui nécessitent beaucoup de touches, ou pour bosser un peu entre deux parties. Ayaneo a soigné la construction avec un châssis CNC tout métal et une charnière sans cran qui tient n’importe quel angle de 0 à 180 degrés.

Les joysticks utilisent la technologie TMR électromagnétique, censée être encore plus précise que les joysticks Hall effect. Avec 4096 niveaux de pression et un temps de réponse d’1ms, ça devrait faire plaisir aux joueurs de FPS.

AMD Ryzen AI 9 HX 370 : plus costaud qu’un ROG Ally

Comme l’Ayaneo 3, mêmes configs processeur au choix : le Ryzen 7 8840U pour les budgets serrés, ou le flambant neuf Ryzen AI 9 HX 370 avec ses 12 cœurs et sa puce IA de 50 TOPS. Ce dernier intègre la nouvelle architecture Zen 5 et le GPU Radeon 890M, de quoi faire tourner les jeux AAA en 1080p.

Question RAM et stockage, ça va de 16 à 64 Go de LPDDR5X selon la config, avec 1 ou 2 To de SSD extensible par microSD. Deux ports USB4 pour brancher dock, écran externe ou SSD supplémentaire. Le système de refroidissement combine chambre à vapeur VC et ventilation active pour éviter la surchauffe.

Le hic : avec ces processeurs gourmands et une batterie de seulement 45 Wh, l’autonomie risque d’être faiblarde. Ayaneo mise plutôt sur la charge rapide 65 W et le mode bypass pour jouer branché sans abîmer la batterie.

Double écran : parfait pour l’émulation et le multitâche

L’intérêt principal de cette console, c’est son format à clapet qui ouvre de nouvelles possibilités. L’émulation Nintendo DS, 3DS et Wii U devient enfin confortable avec deux vrais écrans. Contrairement aux solutions Android, Windows gère beaucoup mieux l’émulation Wii U complexe.

Le logiciel AYASpace 3.0 est là pour optimiser l’expérience double écran avec plein de fonctions : monitoring des performances sur l’écran secondaire, raccourcis, clavier virtuel, ou gestion des fenêtres. On peut jouer tout en consultant un guide, ou utiliser l’écran du bas comme trackpad.

Pour les jeux classiques, l’écran principal suffit amplement. Mais pour certains titres ou l’émulation, avoir ce second écran change vraiment la donne. C’est le pari d’Ayaneo : proposer quelque chose de différent sur un marché saturé de Steam Deck-likes.

Plus chère qu’un Steam Deck, mais unique en son genre

Les prix démarrent à 779 dollars en financement participatif pour la version Ryzen 7 8840U avec 16 Go de RAM. Le modèle haut de gamme Ryzen AI 9 HX 370 avec 64 Go de RAM grimpe à 1559 dollars. Autant dire que c’est plus cher qu’un Steam Deck OLED ou qu’un ROG Ally.

Ayaneo joue sur l’exclusivité et l’innovation avec ce format inédit. Trois coloris disponibles : Shadow Black classique, Retro Power (gris vintage) et Starry Yellow pour les plus flashy. Un sac de transport stylé noir et orange est inclus.

Cette Ayaneo Flip 1S vise clairement les early adopters et les fans d’émulation. Pour jouer aux derniers AAA, un Steam Deck ou ROG Ally fera très bien l’affaire pour moins cher. Mais pour l’émulation rétro ou une expérience Windows portable unique, cette console a du sens.