Nintendo Switch 2 : l’écran a été testé, ce qui déçoit et ce qui fait plaisir

remier bilan mitigé pour l’écran de la Nintendo Switch 2. Les améliorations sont réelles – 120 Hz, définition 1080p – mais les compromis techniques ternissent l’expérience HDR portable.

La Nintendo Switch 2 est enfin disponible, mais son écran fait déjà polémique. Malgré ses 8 pouces, sa définition 1080p et ses 120 Hz, la dalle IPS choisie par Nintendo peine à convaincre.

Faible luminosité, contraste décevant : le HDR portable reste un mirage. Les premières analyses révèlent des compromis techniques qui ternissent l’expérience de jeu.

Prometteuse sur le papier

Nintendo a misé gros sur l’écran de sa Switch 2. La diagonale passe de 6,2 à 8 pouces, la définition grimpe à 1920 x 1080 pixels et le taux de rafraîchissement atteint 120 Hz avec support du VRR (Variable Refresh Rate).

La nouvelle puce ARM Nvidia Tegra T239 et la mémoire flash accélérée promettent de bonnes performances. D’ailleurs, l’écran supporte officiellement le HDR, une première pour une console Nintendo portable.

Sur le papier, la Switch 2 rattrape son retard technique face à la concurrence mobile. Le passage à 8 pouces améliore l’immersion sans compromettre la portabilité. Le format 16:9 en 1080p devient enfin la norme pour Nintendo.

Un premier propriétaire de la console a lancé des tests sur l’écran… et on peut donc juger des qualités et des défauts de cet écran.

Les points faibles

Les premières mesures de la chaîne YouTube GamingTech révèlent les faiblesses de l’écran. La luminosité maximale plafonne à 422 nits, bien en deçà des standards actuels pour un affichage HDR convaincant. Ces valeurs placent la Switch 2 loin derrière les smartphones qui dépassent couramment 1000 nits de luminosité.

Le niveau de noir atteint 0,5 nit, donnant un ratio de contraste de seulement 844:1.

Cette faible luminosité pose problème pour l’usage en extérieur ou dans des environnements lumineux. La surface réfléchissante de l’écran aggrave le phénomène, ce qui rend la lisibilité difficile en plein jour.

Le noir grisâtre dégrade l’expérience dans les jeux sombres. Les scènes nocturnes ou les environnements peu éclairés perdent en profondeur et en immersion.

Le choix qui fait débat

Comme vous le savez, Nintendo a opté pour une dalle IPS plutôt qu’OLED, contrairement au modèle Switch précédent. C’est un choix les plus critiquables sur cette console.

L’IPS offre une meilleure durabilité et évite les problèmes de burn-in. Et surtout les coûts de production restent également plus maîtrisés, permettant à Nintendo de maintenir un prix accessible.

Cependant, l’OLED aurait apporté des noirs parfaits et un contraste infini. Le HDR aurait été réellement exploitable avec les pics de luminosité actuels.

D’ailleurs, les jeux colorés de Nintendo (Mario, Zelda) s’accommodent mieux de ces contraintes. Le style artistique de ces titres compense les faiblesses techniques de l’écran. Mais sur d’autres jeux, comme Cyberpunk 2077, c’est dommageable.

Malgré ces limitations, l’écran de la Switch 2 restent agréables. Les couleurs sont éclatantes et les angles de vision sont très stables, typiques des bonnes dalles IPS.

La définition 1080p et les 120 Hz améliorent nettement la netteté et la fluidité par rapport à l’ancienne Switch. Les jeux bénéficient d’un affichage plus précis et moins saccadé.

Le VRR élimine les déchirures d’écran (screen tearing) lors des variations de framerate. Cette fonction améliore l’expérience de jeu, même si tous les titres n’en profitent pas encore.

