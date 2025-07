Nvidia retarde le lancement de sa puce pour PC portable et c’est (en partie) à cause de Windows

La très attendue puce de Nvidia et MediaTek n’arriverait pas avant l’année prochaine. Parmi les multiples raisons évoquées : le marché bancal des PC IA, mais aussi Windows.

C’est un serpent de mer depuis l’année dernière : l’arrivée de Nvidia, en partenariat avec MediaTek, sur le marché très concurrentiel des SoC pour PC portables.

Cette puce a fait l’objet de nombreuses rumeurs ces derniers mois et s’est même montrée dans de premiers benchmarks plutôt prometteurs en juin.

Mais le projet ne semble pas se dérouler comme prévu si bien que la puce ne devrait plus sortir cette année.

-200 € sur le Samsung Galaxy Book3 360 Passez au 2-en-1 tactile ultra polyvalent : le Samsung Galaxy Book3 360 et son écran AMOLED avec S Pen inclus tombe à 799,99 € chez Fnac.

Un lancement retardé à 2026

Selon le média Digitimes (via Wccftech), le SoC ne devrait finalement pas arriver avant le premier trimestre 2026. Portant le nom de code N1X, il intègre un CPU ARM Grace et GPU Blackwell, co-développé avec MediaTek pour concurrencer Qualcomm, Intel et Nvidia sur le marché des PC IA.

La première raison évoquée est la prochaine version de Windows. Si on s’attend à une mise à jour 25H2 au second semestre 2025, Windows 12 (ou quel que soit son nom final) n’est visiblement pas près de se montrer. Nvidia attendrait donc de futures optimisations en termes d’IA, mais aussi pour tout l’écosystème ARM sous Windows.

Source : Nvidia

Nvidia serait aussi en train de réévaluer sa stratégie au vu de l’adoption plutôt timide des PC IA depuis leur lancement en juin 2024. Récemment, c’est Intel qui a révélé que ses anciennes puces se vendaient bien mieux que ses nouveaux modèles boostés à l’IA, alors que les consommateurs ne se ruent pas sur les puces ARM de chez Qualcomm.

Enfin, Nvidia serait en train de revoir la conception de sa puce, qui exploite actuellement le procédé de gravure N3B de chez TSMC. Il s’agit là de la première version du 3nm introduite en 2022, mais Nvidia pourrait profiter de ce délai pour adopter un procédé plus récent entre les N3E, N3P ou même N3X. L’objectif ici étant d’améliorer les coûts de production, mais aussi le rendement.

Plusieurs puces prévues

Le nom N1 est en réalité celui d’une plateforme qui encompasse plusieurs puces pour plusieurs usages. Elle offrira entre 180 et 200 AI TOPS, soit bien plus que l’offre actuelle des PC IA.

La puce N1C devrait ainsi s’adresser aux PC pour professionnels alors que la gamme N1C, attendue pour le second semestre 2026, s’adresse aux machines grand public. Une version d’entrée de gamme serait aussi l’étude, similaire à l’offre Snapdragon X de chez Qualcomm.

Si on se fie à la rumeur d’un lancement au premier trimestre 2026, alors une annonce au CES serait plus que probable. Les différents constructeurs comme Dell, HP, Lenovo, Asus et MSI seront parmi les premiers à proposer des PC intégrant la nouvelle puce.