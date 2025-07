Nvidia a tout gagné et devient la première entreprise à 4 000 000 000 000 de dollars

Nvidia a battu Microsoft et Apple dans la course à l’entreprise qui sera le plus valorisée en bourse. Elle dépasse la valeur record de 4 billions de dollars.

Jensen Huang

Jensen Huang, le patron charismatique de Nvidia, peut avoir le sourire. Son entreprise vient de réaliser ce qu’aucune autre n’avait fait dans l’histoire de l’humanité, pas même Apple ou Microsoft : dépasser une valorisation de 4 billions de dollars. C’est ce qui est arrivé ce mercredi 9 juillet. Depuis l’action est légèrement redescendue pour une valorisation à 3,95 billions.

Cela veut dire 4 000 milliards de dollars, ou 4 000 000 000 000. Un chiffre qui donne le vertige.

On donne souvent l’analogie suivante : 1 million de secondes équivaut à 11 jours et demi, alors qu’1 milliard de secondes correspondent à un peu plus de 31 ans. Une différence déjà importante.

En gardant cette analogie, les 4 000 milliards de Nvidia correspondent à 126 752 années.

Le gagnant du big bang de l’IA

Si vous suivez l’actualité des nouvelles technologies, vous savez comment Nvidia a atteint ce niveau. Ce n’est pas simplement en vendant des cartes graphiques aux joueurs, mais bien en équipé les serveurs du monde entier de puces calibrées pour l’IA.

L’action de Nvidia de 2020 à 2025 // Source : capture d’écran Perplexity

Le géant est désormais le fournisseur de tous les géants : Microsoft, Meta, OpenAI, xAI, Google s’équipent tous en solution Nvidia pour alimenter leurs LLM et les chatbots associés.

Avant l’explosion de l’IA, provoquée par l’arrivée de ChatGPT à la fin de l’année 2022, la valorisation de Nvidia était sous les 500 milliards de dollars. La firme a donc vu sa valeur être multipliée par huit en l’espace de trois ans.