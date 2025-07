La box multimédia ultime, la Nvidia Shield TV Pro, revient avec une belle promo pour le Prime Day

La Nvidia Shield TV Pro, c’est le lecteur multimédia qui ne fait aucun compromis. Streaming 4K HDR, IA pour l’upscaling, jeux en cloud, Dolby Vision/Atmos… Et pendant le Prime Day, son tarif passe en mode promo : de 219 euros à 184 euros sur Amazon.

Le marché des box TV est saturé de modèles interchangeables. Mais la Shield TV Pro joue dans une autre cour. Depuis des années, NVIDIA affine sa formule pour offrir le meilleur de l’expérience Google TV avec une puissance à faire rougir certaines consoles. Sous son capot minimaliste, on trouve de l’upscaling boosté à l’IA, une compatibilité Dolby Vision et Atmos, GeForce NOW pour le gaming, et une stabilité réseau solide pour le streaming 4K. Et aujourd’hui, pendant le Prime Day, elle est enfin à un prix plus digeste avec un beau 16 % de réduction sur Amazon.

Les points fort de la Nvidia Shield TV Pro

Streaming 4K HDR avec upscaling IA ultra propre

Dolby Vision + Atmos pour une ambiance cinéma à la maison

Compatible GeForce NOW : du cloud gaming directement sur la télé

Au lieu de 219 euros, la Nvidia Shield TV Pro est aujourd’hui disponible en promotion à 184 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Nvidia Shield TV Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.

Du contenu boosté à l’IA

La NVIDIA Shield ne se contente pas d’afficher du 4K. Grâce à un upscaling intelligent boosté par IA, elle affine les vidéos en basse définition pour leur donner un rendu bien plus net, même sur un écran UHD. Ce qui permettra à des vieux épisodes ou du contenu YouTube pixelisé de retrouver une seconde jeunesse.

Côté streaming, elle prend tout en charge : Netflix, Disney+, Prime Video, myCanal, le tout en 4K HDR, avec Dolby Vision et Dolby Atmos pour ceux qui ont le matos audio qui suit. Et pour les utilisateurs exigeants, la Shield est certifiée Plex serveur, permettant de centraliser sa bibliothèque multimédia locale sans lag, et si besoin d’un tutoriel, n’hésitez pas à suivre notre guide.

Tout cela tourne sur Google TV, avec une interface propre, un accès complet au Play Store, Google Assistant intégré, et une compatibilité Chromecast pour diffuser n’importe quoi en un clic depuis un smartphone.

Une console qui ne dit pas son nom

Derrière le côté « lecteur multimédia » se cache un monstre pour le cloud gaming. Avec GeForce NOW intégré, la Shield peut faire tourner Cyberpunk 2077 (qui aura bientôt le droit à une grosse mise à jour) sans carte graphique ni PC, Luna d’Amazon propose aussi ce système de Cloud Gaming. Il suffit d’un abonnement et d’une manette, et le jeu s’affiche direct sur la télé avec une latence minime.

Avec la fin du système Nvidia GameStream, le Steam Link à repris la flambeau pour ceux qui veulent streamer leur PC de bureau sur leur télé du salon, sans tirer de câble. Et même les petits jeux Android tournent avec fluidité, grâce à la puce Tegra X1+, toujours étonnamment vaillante.

Côté connectique, c’est carré. Deux ports USB 3.0 pour brancher un disque dur ou une manette, un port HDMI 2.0 pour sortir du 4K HDR proprement, un port Ethernet pour éviter les galères de Wi-Fi en plein match ou film, et bien sûr du Wi-Fi et Bluetooth 5.0 pour tout le reste. Rien ne manque, tout est à sa place, prêt à transformer un simple TV en QG multimédia.

Afin de comparer la Nvidia Shield TV Pro avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs boitiers multimédia du moment.

