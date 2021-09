[…] Amazon Luna : tout ce qu’il faut savoir sur ce nouvel acteur du cloud gaming […]

Amazon entre dans l'arène du cloud gaming avec son nouveau service nommé Luna. Le service sera disponible sur de très nombreuses plateformes pour 6 dollars par mois avec environ 100 jeux qui seront diffusés en 4K.

Amazon, qui produit désormais des jeux vidéo après le rachat de plusieurs studios, vient d’annoncer le lancement de son propre service de cloud gaming. L’entreprise rejoint Sony, Microsoft (avec le Game Pass), Google et son Stadia et bien d’autres acteurs du marché. Son dispositif prend la forme d’un abonnement mensuel de 5,99 dollars qui comprend 100 jeux au lancement, à l’image des services de streaming Prime Video ou encore Netflix. Naturellement, Luna sera alimenté par AWS, la plateforme Web omniprésente d’Amazon.

L’abonnement de base comprend 100 jeux, mais Amazon a également prévu des bouquets de jeux supplémentaires à l’image de ce que l’on retrouve déjà sur Prime Video. On aura donc également la possibilité de s’abonner à l’offre Ubisoft. Cela fait penser à ce que Google Stadia avait annoncé avec UPlay+, qui n’a toujours pas été lancé.

L’interface d’Amazon Luna ressemble à n’importe quelle interface de service de streaming vidéo :

Depuis quels appareils peut-on jouer à Luna ?

Amazon Luna sera disponible sur de très nombreux appareils, y compris les Fire TV, Mac, smartphones, tablettes Android et Fire, Chromebooks et PC Windows. L’entreprise n’a pas encore précisé si des versions iOS, tvOS ou encore iPadOS sont prévues. Théoriquement, Apple ne permet pas encore cet usage sur ses plateformes, contrairement à Google. Il est tout de même possible d’y jouer depuis un iPhone ou un iPad grâce à une web app disponible depuis le navigateur web (Safari).

En septembre 2021, Amazon a lancé la Fire Stick 4K Max, un dongle HDMI muni de la fonction Auto Low Latency Mode (ALLM) pour réduire la latence sur Luna.

Une page du site Amazon liste les prérequis nécessaires pour utiliser Luna.

Une manette Luna entre Switch Pro et Stadia

Amazon a aussi présenté une nouvelle manette de jeu dotée d’une technologie Direct Cloud : cela signifie que, comme pour Stadia, elle se connecte directement en Wi-Fi à votre réseau pour communiquer avec les serveurs d’Amazon. Cette technologie permet ainsi de diminuer la latence, un des principaux problèmes du cloud gaming.

Son design ressemble à la manette de jeu Switch Pro, mais elle est techniquement plus proche de la manette qui accompagne le service Stadia. Elle coûtera par ailleurs 50 dollars à son lancement.

Elle peut également se connecter en USB ou en Bluetooth pour jouer hors ligne sur les appareils compatibles (Android et PC notamment). Elle n’est toutefois pas essentielle pour jouer, Luna pouvant également être utilisé avec une manette de Xbox One, une DualShock 4 ou le combo préféré des pécéiste : le clavier/souris.

Quels sont les jeux du service Luna ?

Amazon indique que plus de 100 jeux seront disponibles sur le bouquet Luna+. Parmi les titres de lancement, on retrouve Resident Evil 7, Control, Panzer Dragoon, A Plague Tale : Innocence, The Surge 2, Yooka-Laylee, GRID, Abzu et Brothers: A Tale of Two Sons. Amazon a également expliqué que plus de titres seront ajoutés « au fil du temps ». Comme précisé plus haut, Amazon s’est également associé à Ubisoft pour un « bouquet de jeux » spécifique.

En plus de posséder le service de streaming Twitch, Amazon développe ses propres jeux, y compris le jeu de tir Crucible. Le géant de l’e-commerce est aussi en train de préparer le lancement du jeu massivement multijoueur appelé New World , qui aurait déjà dû être lancé. New World est désormais prévu pour septembre 2021.

Quelle connexion faut-il pour jouer à Luna ?

Pour un service de cloud gaming, une bonne connexion est généralement souhaitable, ne serait-ce que pour assurer une bonne stabilité. Amazon précise néanmoins qu’une connexion de 10 Mb/s suffit pour jouer en 1080p, mais un support du 720p a été ajouté afin de permettre de jouer même avec une connexion de piètre qualité. Plus la connexion est bonne et plus la qualité du streaming et la définition s’en verra améliorée. Notez que si votre forfait internet n’est pas illimité, jouer sur Luna consomme environ 10 Go par heure de jeu en 1080p (contre 12,5 Go pour Google Stadia).

Lors de l’annonce de Luna, Amazon promettait alors de la 4K, affirmant que cette définition était accessible avec une connexion de 35 Mb/s. Le service est aujourd’hui limité au 1080p, la demande n’étant pas suffisante selon Amazon pour maintenir cette définition pour le moment.

Quel est le prix des abonnements Amazon Luna ?

Le service est disponible en early access sur invitation pour un « prix de lancement » de 5,99 dollars par mois. Cet abonnement donne aux abonnés la possibilité de jouer à des jeux du bouquet Luna+ sur deux appareils simultanément dans une qualité 1080p / 60 FPS. Pour l’heure, seuls les États-Unis peuvent en profiter (hors Hawaii et Alaska).

Il existe deux autres forfaits. L’un à 14,99 dollars par mois, intégrant Ubisoft+, mais limité à un seul appareil en simultané, et un autre pour la chaîne « famille » à 2,99 dollars par mois pour un catalogue de jeux pour enfants et jouables en coop.

Quand est-ce qu’Amazon Luna arrive en France ?

Pour le moment, Amazon n’a annoncé aucune date d’expansion territoriale pour son service de cloud gaming. Il n’y a donc aucune date pour le lancement de Luna en France.