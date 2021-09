Amazon Fire TV Stick 4K Max : le dongle HDMI n’a jamais été aussi puissant

Voici le nouveau Fire TV Stick 4K Max. Il vient compléter la gamme de Fire TV avec de nouvelles fonctionnalités.

Voici un nouveau stick multimédia d’Amazon qui rejoint la gamme composée des Fire TV Stick 4K, Fire TV Stick et du Fire TV Stick Lite. Il s’agit d’un produit haut de gamme qui offre davantage de performances ainsi que de nouvelles fonctions.

Des performances plus importantes et un mode ALLM

Techniquement, ce nouveau Fire TV Stick 4K Max est une mise à jour qui semble légère par rapport au Stick 4K. En effet, le dongle HDMI adopte une nouvelle puce ARM Mediatek MT7921LS qui lui permet également de profiter du Wi-Fi 6 et d’un peu plus de puissance. Au programme, on attend donc des performances plus élevées, toujours le support HDR10+ et Dolby Vision, mais aussi une fonction « Auto Low Latency Mode » (ALLM) destinée au service de cloud gaming Luna.

Le Fire TV Stick 4K Max est livré avec la télécommande vocale Alexa d’Amazon désormais avec des boutons de raccourci (Netflix, Disney+, Prime Video et Prime Music). Il intègre également la fonction Alexa Home Cinéma, vous pouvez donc connecter le Fire TV Stick 4K Max avec des appareils compatibles comme Echo Studio ou une paire d’enceintes connectées Echo (4e génération) pour un son plus immersif acec les formats audio Dolby multicanaux.

La force de ce produit est surtout son rapport qualité-prix, 64,99 euros en France dès le 7 octobre. Vous pouvez le précommander sur le site d’Amazon.

Il n’y a aucun appareil avec autant de qualités et de fonctionnalités pour ce prix, y compris chez Xiaomi. Pour rappel, le Fire TV Stick tourne sous Fire OS, un fork d’Android avec son propre App Store.