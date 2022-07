Amazon Prime Video fait enfin peau neuve et cela va vous rappeler quelque chose…

Après des années à multiplier les fonctions pour son service Prime Video et à l'enrichir en contenus comme en possibilités, Amazon s'attaque enfin à son interface. Un redesign complet, inspiré de la concurrence, est en cours de déploiement

Si l’interface Amazon Fire TV a pris l’habitude de se refaire fréquemment une mise à jour pour plus de fluidité dans l’expérience, celle de Prime Video restait sur ses acquis depuis des années. Cela va bientôt changer. Comme l’a repéré le site The Verge, l’application de streaming vidéo d’Amazon fait peau neuve.

Il faut dire qu’il y avait du boulot pour se mettre au niveau de la concurrence, Netflix comme Disney+ proposant des interfaces claires et ergonomiques. Le nouveau design de Prime Video a clairement puisé son inspiration de leur côté et tend à rendre le passage d’une plateforme à une autre encore plus simple pour les utilisateurs.

Une expérience plus moderne et « moins écrasante »

Amazon commence le déploiement de sa nouvelle interface sur les smartphones et tablettes Android, ainsi que sur les appareils multimédias (Fire TV, Apple TV, Android TV, Roku) et les consoles de jeu (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X⎮S). Il en résulte une expérience qui va être « moins écrasante » pour les clients, de l’aveu même d’Amazon.

Le menu bascule ainsi en colonne sur la gauche, réparti en six onglets (Recherche, Accueil, Boutiques, TV en direct, Gratuit avec publicité, Mes contenus).

Sur chaque page ensuite, on trouve ensuite des sous-sections par genre sur l’accueil (Amazon Originals, films, émissions TV, sports, etc.) ou par rubrique (locations, achats, abonnement, etc.). La Ligue 1 et la Ligue 2 de football ou encore le tournoi de tennis de Roland-Garros seront ainsi mieux mis en valeur.

Sur les vignettes des films ou séries, une mini-vidéo s’enclenche en passant sur le visuel.

Source : Amazon Source : Amazon

Les pages contenus ont également été épurées. Il est aussi plus simple de savoir ce qui est directement compris dans votre abonnement Amazon Prime Video grâce à l’apparition d’un macaron bleu sur la fiche. En cours de lecture, les atouts de Prime Video (la fonction X-Ray qui donne des informations sur les acteurs à l’écran ou la musique) sont toujours présents. Cependant, Amazon n’a visiblement pas revu son interface pour les séries avec un menu des saisons qui reste toujours un peu chaotique.

Comme sur Netflix, on trouve désormais sur Prime Video un Top 10 des contenus populaires dans votre région, si jamais vous manquez d’idée.

Amazon a donc débuté son déploiement sur les premiers appareils. Ceux sous iOS ainsi que la version web de la plateforme devraient profiter de la refonte un peu plus tard dans l’année. Cependant, les consoles les plus anciennes (PS3 notamment) ou encore l’Apple TV de 2012 n’en bénéficieront pas et continueront d’afficher l’interface actuelle.

