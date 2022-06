Amazon Prime Gaming : plus de 30 jeux offerts en juillet

Amazon organise ses Prime Days courant juillet et le jeu vidéo n'y coupe pas. Le service Prime Gaming est lui aussi de la fête et offre plus de 30 jeux durant le mois estival. Cela s'ajoute aux habituels contenus exclusifs que la plateforme propose à ses abonnés chaque mois.

C’est la fête en juillet chez Amazon avec l’arrivée prochaine des Prime Days. Et le service Prime Gaming en profite lui aussi. Rien que d’ici la mi-juillet, plus de 20 jeux vont être offerts aux abonnés à Amazon Prime.

Et cela s’ajoute aux habituels contenus qui peuvent être récupérés gratuitement pour Apex Legends, FIFA 22, Call of Duty Warzone, Madden NFL 22 ou encore Fall Guys, Pokemon GO et Overwatch.

Les jeux gratuits à récupérer en juillet 2022

À partir du 1er juillet, vous pourrez récupérer gratuitement les jeux PC suivants :

Maniac Mansion – Vite !

Suzerain

Fishing : North Atlantic

Fell Seal : Arbiter’s Mark

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Attention, vous n’avez que jusqu’au 1er juillet pour récupérer : Far Cry 4, Escape from Monkey Island, Astrologaster, Across the Grooves, Calico, WRC 8 FIA World Rally Championship.

Plus de 30 jeux offerts pour les Prime Days

Depuis le 21 juin et jusqu’au 13 juillet, Amazon offre plus de 30 jeux à récupérer gratuitement. Des jeux indépendants à ne pas manquer :

10 Second Ninja X

8Doors : Arum’s Afterlife Adventure

Addling Adventures

Bang Bang Racing

Clouds & Sheep 2

Death Squared

Fatal Fury Special

Giana Sisters: Twisted Dreams

Gone Viral

HUE

Manual Samuel

Metal Slug 2

Metal Unit

Pumped BMX Pro

Puzzle of the Year — 10 Pack

Rain World

Road Trip — 3 Pack

Samurai Shodown II

Serial Cleaner

The Crow’s Eye

The Darkside Detective

The King of Fighters 2000

The King of Fighters 2002

The Metronomicon: Slay the Dance Floor

Les 12 et 13 juin, des jeux qui ont déjà fait parler d’eux seront offerts :

GRID Legends

Mass Effect Legendary Edition

Need for Speed Heat

Star Wars Jedi Knight – Jedi Academy

Star Wars Jedi Knight II – Jedi Outcast

Star Wars Republic Commando

Les contenus offerts en juillet 2022

Déjà disponible : Apex Legends – Gibraltar Easy Breezy Bundle Battlefield 2042 – Paik Nightbot Skin Brawlhalla – Grovewarden Bundle Call of Duty: Vanguard / Warzone – Shore’s End Bundle Dead by Daylight – Online Interview Get-Up Outfit for Haddie Kaur Destiny 2 – Mic Drop Exotic Bundle Fall Guys – Summertime Activities Bundle FIFA 22 – Prime Gaming Pack GWENT – 1 Ultimate Premium Keg Hearthstone – 1 Random Guaranteed Legendary Card, Standard Card Packs (x3) League of Legends – Prime Gaming Capsule Lost Ark – Penguin Skin Chest Madden 22 – Prime Ultimate Legends Pack New World – Assassin’s Whisper Pack Overwatch – Legendary Loot Box Pokémon GO – Prime Gaming Bundle PUBG: Battlegrounds – 1 Gold G-Coin Box, 10 Contraband Coupons, 30 Polymers Rainbow Six Siege – Byte Gridlock Operator Set Roblox – Void Sheep Shoulder Pet Two Point Hospital – Thrill Ride Bundle Valorant – On the Case Buddy World of Tanks – Exclusive 2D Style Synth Waves, 2 Retrowave Vibes-Themed Decals & 1 Medal, 1 Rental Tanks, Consumables & XP Missions, 1 Day of WoT Premium Account World of Warships – Premium Cruiser Emden Pack & Deluxe Random Reward World of Warcraft – Head-Slot Transmog, Jewel of the Firelord Grand Theft Auto Online – Get $125K GTAO weekly (25% increase)

1er juillet : NBA 2K22 – Specific Season 6 MyTEAM Super Pack (including a minimum of 1 player card), 2HR Double XP Coin & Specific MyPLAYER T-Shirt

: 5 juillet : Legends of Runeterra – 1 Tier 3 Prismatic Chest and 1 Epic Card Wild Rift – Random Skin Chest Naraka: Bladepoint – Golden Twilight Background The Elder Scrolls Online – Windhelm Cliff Ram Mount, Ouroboros Face Markings & 2x Crates Red Dead Online – Free Cougar Snarl Emote, Free Vest, Free Navy Revolver and 5 Gold Bars

7 juillet : Paladins – Brimstone Grohk SMITE – Regal Warrior Erlang Shen

8 juillet : Splitgate – Epic Forge Rhino Armor, Lightning 2.0 Carbine, Forge Jetpack and Legendary Ambient SMG

12 juillet : Two Point Hospital – Pinball Machine Bundle

21 juillet : Wild Rift – Random Emote Chest



Comment récupérer les jeux et contenus offerts ?

Il faut évidemment être abonné à l’offre Amazon Prime (5,99 euros par mois ou 49 euros par an) ;

Rendez-vous sur le site gaming.amazon.com et connectez-vous ;

Dans l’onglet Des jeux, du butin, partez à la pêche aux contenus offerts. Vous trouverez aussi les jeux PC gratuits ;

Pour profiter des contenus, il vous faudra associer votre compte PlayStation, Xbox, Google Stadia ou bien d’éditeurs (Ubisoft Connect, Rockstar Social Club, EA Play, Bungie, Riot…) ;

Pour profiter des jeux PC, téléchargez le client Amazon Games sur Windows (pas de version Mac pour le moment) pour récupérer les jeux et y jouer.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.