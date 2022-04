Amazon Prime Video va miser sur le foot et les stars françaises

A l'occasion de son événement Prime Video Present France, Amazon a dévoilé les prochaines productions à venir sur sa plateforme de streaming, mais aussi mis l'accent sur sa programmation sport à venir. Et les fans de foot vont être ravis.

Faire la promotion de ses prochains contenus phares, c’est un peu lancer une opération séduction à destination de possibles nouveaux abonnés. Les plateformes de streaming vidéo l’ont bien compris et annoncer ses futurs projets, même très en amont de leur tournage, faire partie de l’appel du pied pour renforcer son audience, ses caisses, ses investissements pour de futures productions qui permettront de séduire de nouveaux abonnés… Le cercle vertueux est bien rodé.

Alors, tous s’y prêtent de bonne grâce. Comme Netflix le mois dernier, qui s’était aussi offert une déclinaison française de ses annonces, Amazon Prime Video s’est livré à l’exercice ce mardi avec un événement dédié à la France. Prime Video Presents France a été l’occasion de connaître les grands axes de production des prochains mois dans l’Hexagone. Le moins que l’on puisse dire, c’est que cela va être sportif et rempli de stars françaises.

Va y avoir du sport (pour tous)

Désormais diffuseur de la Ligue 1, Amazon Prime Video étoffe son offre autour des matches du championnat de France et du football français. La plateforme a annoncé la diffusion prochainement d’un match de L1 pour tous les abonnés Prime afin de découvrir l’offre et le dispositif mis en place pour couvrir le Championnat. On ne sait pas encore quel match sera choisi, mais Amazon a indiqué que ce serait tenté dans les prochaines semaines et gratuit pour tous les abonnés. Reste à savoir si l’opération sera ensuite amenée à être répétée ou non.

Pour les fans de foot, deux documentaires arrivent prochainement. D’ici la fin de l’année, les amateurs de ballon rond, notamment ceux de l’AJ Auxerre, pourront découvrir la vie et l’oeuvre de Guy Roux, le célèbre et emblématique entraîneur bourguignon, champion de France en 1996. Mais c’est très probablement The Pogmentary, le documentaire en cinq épisodes sur Paul Pogba, qui sera le plus attendu chez les supporters des Bleus. Le joueur de Manchester United y retracera sa carrière, fera le point sur sa vie dans un doc mi-images en prises de vue réelle, mi-animation. À découvrir prochainement.

Vous connaissez le footballeur. Découvrez l’homme. The Pogmentary, nouvelle série documentaire avec @paulpogba, à découvrir en exclusivité en 2022. pic.twitter.com/XY9bazHhBA — Prime Video France (@PrimeVideoFR) April 14, 2021

Amazon a également dévoilé son dispositif pour Roland-Garros dont le géant est co-diffuseur avec France Télévisions. Comme l’an dernier, l’intégralité du court Simone-Mathieu sera commentée et retransmise, avant de prendre la direction du court Philippe-Chatrier pour la session de soirée. Les deux courts principaux du tournoi qualificatif seront aussi diffusés sur Prime Video dès le 16 mai avant d’attaquer le tournoi final le dimanche 22 mai. Les anciens joueurs Marion Bartoli, Guy Forget et Fabrice Santoro seront les consultants de l’événement.

Et pour se mettre dans l’ambiance, un documentaire retraçant la vie de Yannick Noah, vainqueur de Roland-Garros en 1983, sera disponible avant le début du tournoi.

Le cinéma français prend ses quartiers sur Amazon

Sur le marché de la production cinématographique mondiale, l’arrivée du streaming vidéo et de ses principaux acteurs a donné un coup d’accélérateur sans commune mesure. Les grands noms d’Hollywood ne sont plus les seuls à faire signer les stars du grand écran (et même du petit). Et cela va de même pour les principaux acteurs du cinéma français. Il faut désormais compter avec les services de streaming.

Netflix avait ouvert la voie en dépensant des milliards de dollars chaque année pour des productions originales, films et séries, finissant par faire venir les stars. Apple en a fait sa ligne de conduite depuis le lancement d’Apple TV+ et tout le gratin d’Hollywood semble avoir rendez-vous dans l’une de ses nouveautés. C’est paradoxalement avec un film sans stars, CODA, que la firme de Tim Cook a décroché son premier Oscar du meilleur film. Amazon Prime n’est pas en reste et a également décroché des nominations lors de la dernière cérémonie pour ses productions.

L’investissement va grossissant pour les plateformes de streaming, en France comme ailleurs avec des séries et films qui remplissent le catalogue de Netflix, Disney+ et désormais beaucoup Amazon Prime Video. « En 2020, nous avions deux productions originales françaises au catalogue Prime Video, huit l’an dernier. En 2022, nous en compterons 11″, annonce Thomas Dubois, Directeur des Créations originales France chez Amazon Studios.

Une montée en puissance qui se traduit aussi au niveau de l’attrait suscité auprès du cinéma français. Parmi les productions à venir en 2022 et 2023, on trouve ainsi Alphonse, une série imaginée par Nicolas Bedos et Jean Dujardin, avec le premier à la réalisation et le second dans le rôle principal. Ils seront accompagnés de Charlotte Gainsbourg, Nicole Garcia et Pierre Arditi dans cette comédie qui met Paris à l’honneur et fait s’interroger sur soi, promet Amazon. Mais il faudra attendre l’an prochain pour savoir.

Des stars françaises, il y en aura aussi dans Classico. Le film laisse le comique Ahmed Sylla donner sa pleine mesure en supporter de l’OM parti enquêter au milieu des fans du PSG pour comprendre qui a volé le trophée de la Ligue des champions à son club de coeur. À ses côtés un casting de feu : Alice Belaïdi, Oxmo Puccino, Jean-Baptiste Maunier, Elie Semoun, Soprano, Denis Podalydès, Vianney, Hakim Jemili… À découvrir courant 2022.

Amazon a aussi attiré des réalisateurs de renom comme Olivier Marchal avec son thriller policier Overdose et Cédric Klapisch avec sa série Salade grecque (avec les acteurs de L’Auberge espagnole et Les Poupées russes), des confirmés comme Franck Gastambide qui, après Pattaya, s’attaque à une histoire de youtubeur fan de Pablo Escobar dans Medellin actuellement en tournage. Couronnée avec Mignonnes, Maïmouna Doucourée a écrit et réalisé Hawa pour Prime Video. L’histoire d’une jeune fille enquête d’une personne pour l’adopter pour aider sa grand-mère et qui jette son dévolu sur une star internationale qu’elle va chercher à rencontrer.

Parmi les autres projets annoncés, on retiendra la série loufoque des auteurs de Derby Girl. Killer Coaster est une série « comédie slasher » qui suit les aventures d’une contractuelle empotée qui se prend pour un agent de la CIA et part enquêter après un mystérieux accident. Le tout dans le milieu forain de Palavas-les-Flôts en pleine Coupe du monde 1998. Ourika racontera en sept épisodes la vie d’un quartier lors des affrontements de 2005 autour d’un dealer et d’un flic dont les destins se croisent. Écrite par le rappeur Booba notamment, la série est attendue en 2023.

Amazon Prime a également promis une saison 3 de LOL, qui rit sort ! dont la saison 2 qui vient de s’achever à attirer des millions de spectateurs et figure parmi les plus gros succès de Prime Video. Nabilla sera aussi aux commandes de Cosmic Lover, un dating show autour de l’astrologie où des candidats doivent trouver l’amour en se basant sur leur compatibilité zodiacale. Elisabeth Teissier rencontre L’Ile de la Tentation…

