Disney+ en France : prix, date de lancement, catalogue… tout savoir sur le service de streaming

Disney se lance dans le streaming à la demande avec Disney+, un service concurrent à Netflix. On y retrouve des séries et films Disney, Marvel, Star Wars, etc. Pour tout savoir sur ce service de SVoD, voici un récapitulatif avant le lancement en France.

En novembre 2018, Disney annonçait Disney+, son service de streaming de films et séries à la demande. Avec son énorme catalogue de franchises, il s’agit très certainement du concurrent capable de faire le plus d’ombre à Netflix. Déjà disponible dans certains pays, Disney+ arrive en France dans le courant de l’année 2020. On fait le point sur ce nouveau service de SVoD et tout ce qu’il faut savoir à son sujet.

Quand est-ce que Disney+ arrive en France ?

Disney+ a été lancé aux États-Unis, au Canada, en Nouvelle-Zélande et aux Pays-Bas le 12 novembre 2019. Pour le reste du monde, le déploiement est progressif et il faut donc se montrer patient. De nombreux pays d’Europe en profiteront d’ici la fin mai 2020.

En France, la date de lancement était originellement fixée au 31 mars 2020, avec le Royaume-Uni, l’Italie et l’Espagne, mais elle a été avancée d’une semaine. Disney+ sera donc lancé en France le 24 mars 2020.

Pour aller plus loin

Comment essayer Disney+ avant sa sortie en France avec un VPN

Pour ne pas rater le lancement, il est possible de s’inscrire à la newsletter sur le site de Disney pour recevoir toutes les informations concernant l’arrivée de Disney+ en France.

Quel est le prix de Disney+ ?

Aux États-Unis, Disney+ coûte 6,99 dollars par mois ou 69,99 dollars par an (soit 5,83 dollars par mois environ). La conversion euros/dollars a été effectuée au ratio 1:1.

Ainsi, le prix de l’abonnement en France est de 6,99 euros par mois ou 69,99 euros par an.

Disney promet qu’il s’agit d’un prix « tout inclus » et ne promet « aucune publicité, aucun supplément ». À ce prix, Disney+ peut être regardé sur 4 écrans en simultané.

Aux États-Unis, Disney propose également un abonnement à 12,99 euros par mois avec l’accès à du contenu supplémentaire provenant de Hulu et ESPN+. Ces services ne sont pas disponibles en France, mais on peut imaginer que la multinationale pourrait à l’avenir nouer des partenariats avec des services à travers le monde, d’autant qu’un accord a déjà été trouvé avec Canal+.

Quels films et séries au catalogue de Disney+ ?

Disney est devenue une entreprise tentaculaire. Elle a absorbé Pixar, Marvel, Star Wars, la Fox, ainsi que les ramifications de celle-ci, dont National Geographic par exemple. Disney+ devrait donc proposer un grand nombre de films et de séries de ces différents catalogues, mais aussi du contenu original conçu directement pour la plateforme.

Parmi les contenus exclusifs à la plateforme, nous pouvons citer Star Wars the Mandalorian, Le Monde Selon Jeff Goldblum ou Marvel Projet Héros. Disney a également annoncé que d’autres contenus sont en cours de production, comme des séries de super héros.

Précisons néanmoins que les catalogues seront différents en fonction des pays. La France est particulièrement stricte sur la chronologie des médias et certains contenus disponibles dans d’autres pays devraient arriver bien plus tard chez nous pour cette raison. On peut néanmoins imaginer que Disney+ ne fera pas l’impasse sur certains de ses contenus phares :

La saga Star Wars

Les films Marvel

La série Les Simpsons

Les films d’animation Disney et Pixar

Précisons que certains vieux contenus ont été adaptés, ce qui peut dans certains cas tronquer une partie de l’image originale.

All the classic Simpsons episodes on Disney+ are in cropped widescreen format — this means you miss out on tons of great visual jokes, like how Duff, Duff Lite and Duff Dry all come from the same tube. pic.twitter.com/cTy9adulFl — Tristan Cooper (@TristanACooper) November 12, 2019

Le contenu de Disney+ est-il en 4K ?

Contrairement à Netflix qui fait payer la 4K dans son abonnement le plus onéreux, Disney+ propose directement des films et des séries en 4K dans son abonnement de base. Avec Disney+ il est donc possible de profiter de la « ultra haute définition sur une sélection de contenus ».

Il est important de noter que Disney+ nécessitera néanmoins un appareil certifié Widevine L1 pour lire du contenu. Aussi, certains smartphones par exemple n’auront tout simplement pas accès aux vidéos. C’est une politique plus restrictive que chez les concurrents qui diffusent tout de même leur contenu en 480p sur ces appareils.

Comment regarder Disney+ en France ?

Comme les concurrents, Disney+ est accessible via :

un navigateur web

smartphones et tablettes via une application (Android et iOS)

téléviseurs connectés et consoles via des applications dédiées

les box Canal+

En France, Canal+ a obtenu « le mandat de distribution exclusif ». Cela signifie que les opérateurs ne pourront pas proposer Disney+ sur leurs box TV, à moins de passer par l’application MyCanal.

Notre avis sur Disney+

Nous avons eu l’occasion de tester Disney+ afin de nous faire un premier avis sur le service de streaming. Clairement, c’est certainement le concurrent le plus solide à l’hégémonie de Netflix, que ce soit pour son prix, ses possibilités (on peut même télécharger des contenus et continuer de les lire même après leur suppression de la plateforme).

Disney mise néanmoins beaucoup pour le moment sur son fond de catalogue et il faudra que le service arrive à se renouveler assez avec ses contenus originaux pour réellement se démarquer.