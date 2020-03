Disney + : comment télécharger ses films et séries sur son smartphone

Disney+ propose un système de téléchargement de séries et de films sur son application Android et iOS. Ainsi, il est possible de regarder du contenu disponible sans avoir à se connecter à internet. Voici comment télécharger sur l'application Disney+, et surtout comment paramétrer ces téléchargements.

Disney+ est disponible en France à partir du 23 mars 2020, offrant l’accès à de très nombreux films, séries et autres dessins animés d’époque. Comme sur d’autres services de streaming comme Netflix, Amazon Prime et même YouTube Premium, il est possible de télécharger du contenu afin de le regarder hors-ligne.

Le service de streaming de Disney propose plusieurs paramètres pour gérer au mieux son téléchargement, voici comment maîtriser tout cela !

Paramétrer les téléchargements sur l’application Disney+

Tout d’abord, le téléchargement de contenu est disponible uniquement sur iOS et Android. Pour les ordinateurs, SmartTV ou consoles, il faudra se contenter du streaming en ligne.

Sur l’application, rendez-vous dans les Paramètres en cliquant sur votre photo de profil en bas à droite et en allant dans les Paramètres de l’application.

Dans cette fenêtre, la catégorie Téléchargements permet de modifier plusieurs réglages. On peut déjà choisir si les téléchargements sont limités à une connexion WiFi ou non et surtout la qualité du contenu qui sera enregistré. Trois options sont proposées : Normal, Moyen et Élevé.

Vous pouvez changer ces paramètres pour économiser de l’espace, mais aussi pour télécharger plus rapidement si vous avez une connexion un peu lente ou limitée. Enfin, vous pouvez choisir où les films et épisodes seront enregistrés : dans le stockage interne du smartphone ou sur une carte SD si vous en possédez une.

Malheureusement, nous ne sommes pas très bien renseignés sur la définition des trois qualités proposées. On ne peut que supposer que la qualité standard soit du SD classique, la moyenne de la HD et l’élevée du Full HD. Disney+ se contente de dire combien de temps de contenu vous pouvez télécharger avant de remplir votre mémoire.

Ces paramètres réglés, vous pouvez passer au téléchargement de votre film ou série.

Télécharger un film ou une série sur Disney+

Pour télécharger du contenu sur Disney+, allez sur la page du film ou de la série souhaitée. Une icône de téléchargement devrait apparaître, pour une série il y en aura une à côté de chaque épisode, mais aussi pour toute la saison. Cliquez dessus et rendez-vous dans le menu de téléchargement représenté par l’icône dans la barre en bas de l’interface.

Depuis ce menu, vous pouvez suivre l’avancement de vos téléchargements et, quand ils seront terminés, vous n’aurez plus qu’à cliquer sur le contenu à regarder pour le lancer, même sans connexion.

Pour supprimer les téléchargements, il suffit de cliquer sur Modifier en haut à gauche, de sélectionner les épisodes à supprimer et de cliquer sur la Corbeille. Il est même possible de le faire pour la série complète à l’accueil du menu des téléchargements.

Vos films ou épisodes téléchargés resteront disponibles à condition que vous vous connectiez à internet avec l’application dans un laps de temps de 30 jours. En revanche, même supprimé de la plateforme, le contenu téléchargé restera consultable.