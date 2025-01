Vous n’avez pas encore d’abonnement Disney+ ? Cette promotion exceptionnelle pourrait bien vous faire changer d’avis

Après une année 2024 marquée par pléthore de nouveaux contenus, Disney+ a profité du mois de décembre pour dévoiler les grandes lignes de son programme pour 2025. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y a quelques belles surprises, dont une offre d’abonnement TRÈS intéressante.

À moins de vivre isolé dans une grotte, vous connaissez sans doute Disney+. La plateforme de streaming qui a fêté ses 5 ans regroupe non seulement les contenus issus des plus grandes licences possédées par Disney (Marvel, Star Wars, Disney), mais également une ribambelle d’autres contenus, entre films, séries et documentaires. Un catalogue vaste, essentiellement composé de classiques, mais qui accueille aussi (très) régulièrement des productions originales, crées pour l’occasion, avec quelques jolis succès comme les séries Andor ou WandaVision.

En 2025, le service s’apprête à entamer une sixième année d’existence qui s’annonce sous les meilleurs auspices. La raison ? Une liste de contenus particulièrement bien achalandée avec notamment une série inédite se déroulant dans l’univers Alien et rien de moins que la retransmission de la cérémonie des Oscars. Mieux, pour la nouvelle année, Disney+ a décidé de baisser le prix de son abonnement mensuel pour le faire tomber à 1,99 euros par mois pour l’année à venir.

Une année 2025 riche en contenus inédits

Si vous cherchez une bonne raison de vous abonner à Disney+ dans les temps qui viennent, la liste des contenus annoncés récemment par la plateforme devrait vous suffire. Car le moins que l’on puisse dire, c’est que le programme pour les prochains mois sera chargé, avec deux évènements majeurs.

En premier lieu, Disney+ peut s’enorgueillir de l’exclusivité des Oscars 2025. La cérémonie, auparavant diffusée par Canal+, s’apprête à débarquer sur la plateforme dans toute sa splendeur. Un évènement qui a tout pour ravir les abonnés les plus cinéphiles.

L’autre nouveauté à surveiller est prévue pour l’été prochain avec la sortie d’une série issue de l’univers Alien. Nommée Alien Earth, son intrigue se déroule 30 ans avant les évènements du premier film et le premier teaser laisse entrevoir le célèbre xénomorphe dans toute son horreur.

Disney+ compte bien enrichir son catalogue avec de nouvelles productions originales. Des productions internationales comme A Thousand Blows (par le créateur de Peaky Blinders), Paradise (avec Sterling K. Brown), Dying for Sex (avec Michelle Williams) ou l’adaptation US de HPI.

Côté productions françaises, vous allez retrouver Jean-Pascal Zadi dans la série Surveiller et Punir, Alban Lenoir dans Lucky Luke mais aussi Patrick Timsit dans la série Les disparues de la gare, adaptée d’un fait divers des années 2000.

Disney+ : 5 ans d’existence et un catalogue bien achalandé

Au-delà des nouveautés annoncées pour l’année à venir, Disney+ se repose avant tout sur un catalogue particulièrement fourni qui s’est constitué au fil des dernières années. Un peu plus de cinq années qui ont vu débarquer des films et séries emblématiques des univers Disney (Loki saison 2, The Acolyte, Skeleton Crew, Agatha All Along), mais aussi de dizaines de contenus, originaux ou exclusifs à la plateforme.

L’année 2024 a d’ailleurs été riche en séries marquantes, grâce notamment à Shōgun qui a remporté la bagatelle de 18 récompenses aux Emmy Awards 2024, et devrait faire parler d’elle aux Golden Globes 2025. The Bear a aussi très largement marqué les esprits, et devrait continuer à rencontrer le succès avec sa quatrième saison, attendue dans le courant de l’année.

Quant aux productions françaises, rien à redire non plus. De Becoming Karl Lagerfeld à Les Enfants sont rois en passant par Irresistible ou Antigang : la relève, les succès ont été au rendez-vous.

Une offre d’abonnement à un prix jamais vu

Si vous souhaitez profiter de l’intégralité des contenus proposés par Disney+ pour l’année à venir, rien de bien compliqué puisqu’il suffit de vous rendre sur la page du service, et souscrire à l’une des trois formules proposées :

Disney+ Standard avec publicité à 5,99 euros par mois ;

Disney+ Standard à 9,99 euros par mois ou 99 euros par an ;

Disney+ Premium à 13,99 euros par mois ou 139 euros par an.

Sachez toutefois que jusqu’au 21 janvier, Disney+ propose son offre Disney+ Standard avec publicité à prix réduit. Habituellement facturée 5,99 euros par mois, cette dernière passe à 1,99 euro pendant la durée de la promotion. Un tarif très avantageux qu’il sera possible de conserver pendant toute l’année à venir.