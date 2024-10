Les enfants sont rois : l’adaptation en série du roman à succès arrive sur Disney+ dès demain

Déjà bien garni, le catalogue de productions originales françaises disponibles sur Disney+ s’enrichit d’une nouvelle entrée avec Les enfants sont rois, adaptation du roman éponyme de Delphine de Vigan.

Depuis son lancement en 2019, Disney+ n’a eu de cesse d’augmenter la taille de son catalogue. Films, séries, documentaires et autres courts métrages issus des licences appartenant à Disney se mélangent à tout un tas de titres issus du catalogue des grandes maisons de production, mais pas uniquement. Depuis quelques années maintenant, la plateforme produit des contenus originaux issus de plusieurs pays à travers le monde, dont la France.

Après Weekend Family, Oussekine, Soprano, Parallèles ou le très récent Becoming Karl Lagerfeld, Disney+ vous propose de découvrir Les enfants sont rois. Une série librement adaptée du roman de Delphine de Vigan qui questionne le rapport à l’intime à l’heure des réseaux sociaux et de la télé-réalité. Une série disponible dès le 23 octobre pour tous les abonnés à la plateforme.

Les enfants sont rois : la nouvelle fiction française de Disney+

Pour sa nouvelle production française originale, Disney+ s’est tourné vers l’œuvre de Delphine de Vigan. Une autrice qui a multiplié les succès ces dernières années avec des romans comme No et moi (prix des libraires 2008), Rien ne s’oppose à la nuit (prix du roman Fnac et prix Renaudot des Lycéens en 2011) ou encore D’après une histoire vraie (prix Renaudot et Goncourt des Lycéens en 2015). Aujourd’hui, c’est son dernier roman Les enfants sont rois qui est adapté en série.

Les enfants sont rois nous propose de découvrir Mélanie Diore, fan de la première heure de Loft Story et plus globalement de télé-réalité, pétrie de rêves de gloire et obsédée par la célébrité. Une obsession qui la pousse à mettre sa fille Kimmy en avant sur les réseaux sociaux au travers d’une chaîne YouTube, Happy Récré, suivie par des millions de spectateurs.

Tout bascule lorsque Kimmy disparait, enlevée en plein jour. Chargée de l’enquête, hermétique à ce monde, Clara Roussel va se charger de l’enquête et découvrir les dessous de ce monde qui repose sur l’apparence et l’exploitation d’enfants innocents.

Cette série est portée par un casting de premier ordre (Géraldine Nakache, Doria Tillier, Sebatsien Pouderoux, Panayotis Pascot), et largement inspirée par la réalisation des thrillers américains.

Séries, films et documentaires : tout le catalogue de Disney+ à partir de 5,99 euros par mois

Avec des milliers d’heures de contenus, et des nouveautés qui viennent enrichir son catalogue chaque mois, Disney+ se positionne comme l’un des services de SVoD incontournables. Surtout si vous êtes friands des films et séries issus des univers Disney, Star Wars ou bien Marvel. Comme la plupart des services de ce type, il est toutefois nécessaire de posséder un abonnement, obtenu contre quelques espèces sonnantes et trébuchantes.

Pour 9,99 euros par mois, ou 99,90 euros par an (ce qui représente deux mois gratuits), vous pouvez accéder à Disney+ Standard. Une formule qui vous donne accès à l’intégralité des contenus proposés par Disney+ en 1080p et son 5.1 (au maximum), ainsi qu’à la possibilité de regarder lesdits contenus sur deux appareils en même temps. Une option pour télécharger films et séries sur 10 appareils (mobiles par exemple) est aussi présente.

Une version moins chère de cette offre Standard, disponible à 5,99 euros par mois, existe. Cette baisse de prix entraîne néanmoins l’apparition de publicité au sein de l’application et des contenus.

Dernière offre proposée par Disney+, la Premium, fait grimper la facture à 13,99 euros par mois, ou 139,90 euros par an (là encore, vous obtenez deux mois gratuits). Ses avantages ? La possibilité de regarder les contenus proposés par Disney+ en 4K HDR avec un son Dolby Atmos si vous possédez l’installation adéquate.