Les sorties Disney+ d’octobre 2024 : le plein d’aventures épiques avec la conclusion de Bleach et les Gardiens de la Galaxie !

Disney+ a dévoilé son catalogue de sorties prévues pour le mois d’octobre 2024 et en plus d’un Marvel encore tout neuf, on aura la troisième partie de l’arc final de Bleach ainsi qu’une nouvelle série policière autour d’un phénomène de société inquiétant.

Quand bien même c’est le mois d’Halloween, ce n’est pas sur Disney+ que vous trouverez des films d’horreurs en masse contrairement à Max qui s’est fait plaisir de ce côté-là. La plateforme préfère miser sur des contenus récents et de qualité comme le dernier opus des Gardiens de la Galaxie ou encore la troisième partie de Bleach : Thousand-Year Blood War.

À lire aussi :

Disney+ : abonnements, prix, catalogue… tout savoir sur le service de streaming vidéo

Les séries à voir sur Disney+ en octobre 2024

Bleach : Thousand-Year Blood War – Partie 3 (5 octobre)

L’adaptation de l’arc final de Bleach qui s’est fait attendre pendant plus de dix ans touche à sa fin ! Après une bataille sur deux fronts menée d’une part entre la Soul Society et les Stern Ritters et entre la Division Zéro et la garde personnelle de Yhwach, Ichigo et ses amis parviennent au Palais Royal. La bataille finale entre les Shinigami et les Quincy touche à son paroxysme dans ces derniers épisodes.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Rivals (18 octobre)

1986, Grande-Bretagne. La télévision est en plein boom avec le lancement de chaînes indépendantes au point de devenir l’arène où s’affrontent deux magnats du monde des affaires. D’un côté, Rupert Campbell-Black, ex-champion olympique et député, et de l’autre, Tony Baddingham, à la tête d’un empire médiatique. Entre accords secrets, confidences sur l’oreiller, secrets dévoilés et excès en tous genres, personne ne sortira vainqueur de ce duel.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Les Enfants sont rois (23 octobre)

Adaptation du roman éponyme de Delphine de Vigan, cette série policière aborde un phénomène de société qui ne faiblit pas : celui des enfants influenceurs. Sara Roussel (Géraldine Nakache), chef de brigade à la SDPJ, enquête sur l’enlèvement de Kimmy, une enfant de six ans kidnappée en plein jour. Plus que la famille, l’événement affecte une communauté de millions de fans, puisque Kimmy est une petite star des réseaux sociaux.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Les films à voir sur Disney+ en octobre 2024

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 (4 octobre)

Plus de deux ans après les événements de Avengers : Endgame, les Gardiens de la Galaxie, toujours sans Gamora, ont établi leur quartier général sur Knowhere. Leur existence prend un nouveau tournant lorsque Rocket est grièvement blessé lors d’une attaque menée par Adam Warlock. Les Gardiens se lancent alors dans une nouvelle mission périlleuse afin de retrouver le créateur de Rocket, le Maître de l’Évolution.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Mia et le Lion blanc (18 octobre)

Envie d’un film qui fait du bien ? Il n’en manque pas dans le catalogue de Disney+ qui accueille ce mois-ci Mia et le Lion blanc, fable animalière et ode à la nature. En Afrique du Sud, une jeune fille de 11 ans noue une amitié hors du commun avec Charlie, un lionceau blanc. Trois ans plus tard, Mia découvre que son père a décidé de vendre Charlie à des chasseurs de trophées. Pour sauver le lion désormais adulte, Mia entreprend de traverser avec lui les étendues sauvages d’Afrique du Sud afin de rejoindre une réserve naturelle où il sera en sûreté.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Road Diary : Bruce Springsteen and The E Street Band (25 octobre)

Documentaire réalisé par Thom Zimmy, collaborateur historique de Bruce Springsteen, Road Diary : Bruce Springsteen and the E Street Band nous offre des images officielles, exclusives et plus intimistes de la tournée mondiale 2023-2024 du musicien américain et du groupe qui l’accompagne. Une véritable plongée dans les coulisses, des préparations jusqu’aux concerts devant des dizaines de milliers de personnes.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Les autres sorties sur Disney+ en octobre 2024

2 octobre :

Les derniers jours de l’ère spatiale

Shaun le mouton

Comment j’ai condamné mon assassin – Saison 2

3 octobre :

Hold Your Breath

9 octobre :

American Horror Story : Delicate – Saison 12

La Máquina

Hip-Hop et La Maison Blanche

11 octobre :

Retour à Las Sabinas

16 octobre :

Ennemi juré

24 octobre :

Dr. Odyssey

25 octobre :

La Petite Sirène (2023)

Sarah Scazzi : Le meurtre qui a déchiré l’Italie

30 octobre :

Miraculous : Les Aventures de Ladybug et Chat Noir – Saison 5, Partie 2

Reasonable Doubt – Saison 2