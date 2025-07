La nouvelle offre de télévision de Canal+ ne semble pas plaire du tout à TF1. La chaîne historique attaque le groupe Bolloré estimant être victime de contrefaçon.

En mai 2024, Canal+ lançait une offre intitulée TV+ à 2 euros par mois. Cette formule permet à ses abonnés d’accéder à plus de 80 chaînes de TV en direct et en replay. On y retrouve des chaînes de la TNT, mais également des programmes sélectionnés du groupe Canal.

Cette offre concurrentielle est disponible depuis les pays membres de l’Union européenne grâce à un règlement européen assoupli. Une souplesse qui ne serait cependant pas du goût de TF1. Le groupe accuse Canal+ de proposer sa formule à un pays de trop, rapporte L’Informé.

Une histoire de frontières

En clair, la formule de Canal+ est aussi disponible au Royaume-Uni qui ne fait pas partie des pays membres de l’Union européenne.

Pour TF1, cet excès de générosité représente une contrefaçon sur ses droits voisins et de marques, estimant être victime de parasitisme, précise L’Informé. Pour le préjudice encouru, le groupe TF1 réclame plus de 6,5 millions d’euros de dédommagement.

C’est une nouvelle passe d’armes juridique qui s’ouvre entre Canal+ et TF1, deux groupes habitués des tribunaux. Leurs précédents différents remontant à l’utilisation du symbole « + » lancée par TF1 ou encore la suspension de la diffusion de TF1 via Canal+. Une affaire à suivre.