Prix élevés, latence forte et débits faibles… Les offres internet par satellite ont-elles vraiment un avenir en France ?

Faire tomber le réseau du ciel : le principe de la connexion internet par satellite a de quoi séduire n’importe quel technophile. Mais soyons pragmatiques, pourquoi cet intérêt pour une solution moins performante et plus coûteuse ? Le réseau satellitaire est-il vraiment utile dans un pays bientôt fibré à 100 % ?

Source : Montage Frandroid

Cette semaine, l’Arcep a autorisé Amazon Kuiper d’opérer en France et de concurrencer d’autres acteurs déjà présents tels que Starlink et Nordnet. Une nouvelle qui ne nous a inspiré ni satisfaction ni sentiment de rejet… mais plutôt une profonde indifférence.

Internet par satellite ? Pour quoi faire alors qu’on a déjà la fibre optique ? Et pour les territoires pas encore fibrés, Starlink, Kuiper, Nordnet et consorts ne sont que des roues de secours en attendant l’aboutissement du plan France THD. C’est à se demander les raisons de cet engouement pour un réseau jugé moins fiable que nos bons vieux réseaux terrestres.

Le réseau satellitaire à l’assaut de la France

Si l’on croit certains éditoriaux, l’internet par satellite serait une révolution, l’avenir des télécommunications qui relèguerait la fibre optique au placard. Il est vrai que le secteur ne cesse d’évoluer depuis quelques années en France, et pas seulement avec l’arrivée prochaine d’Amazon Kuiper. Nous comptons aujourd’hui deux acteurs majeurs sur ce marché :

Starlink : La filiale de SpaceX, une des entreprises de la constellation Elon Musk, est leader sur ce marché. Elle compte aujourd’hui sur une flotte de plus de 7 000 satellites en orbite basse et s’apprête à faire décoller sa troisième génération de satellite.

: La filiale de SpaceX, une des entreprises de la constellation Elon Musk, est leader sur ce marché. Elle compte aujourd’hui sur une flotte de plus de 7 000 satellites en orbite basse et s’apprête à faire décoller sa troisième génération de satellite. Eutelsat : Le challenger européen avec une flotte d’un peu moins de 700 satellites qui propose ses services à des opérateurs comme Orange et SkyDSL. Eutelsat est vu en véritable alternative à Starlink dans un contexte géopolitique tendu, au point où la France s’apprête à en devenir le premier actionnaire.

Dans un cas comme dans l’autre, dépenser plus de 50 euros par mois (sans compter le matériel), pour des débits limités à 200 Mb/s et une latence 20 fois supérieure à ce que proposerait la première box internet venue ne serait pas le meilleur investissement de l’année.

Ronde des satellites Starlink // Source : Starlink

C’est le point de vue de quelqu’un qui n’a jamais vécu en zone blanche, certes, mais pas besoin de prendre un abonnement Starlink ou autres dans ce cas-ci. SFR et sa filiale RED, Orange, Bouygues et Free proposent chacun des box 4G ou 5G pour avoir un hotspot domestique grâce au réseau mobile. Sachant que plus de 99 % de la population métropolitaine a aujourd’hui accès à la 4G selon les dernières données de l’Arcep, et que ces box sont moins chères qu’un forfait satellite.

Internet par satellite VS Fibre optique

En France, plus de 94 % des foyers ont une connexion internet selon les dernières données de l’Insee. 77 % de ces internautes sont connectés à la fibre optique tandis que l’ADSL, sur le déclin, représente une grande partie des 23 % restants. L’utilisation de l’internet par satellite est quant à elle très marginale, privilégiée essentiellement dans les zones non couvertes par l’ADSL, la fibre ou la 5G/4G.

Selon les données les plus récentes, Starlink compte seulement 10 000 abonnés en France, ça grimpe à 25 000 abonnés chez Nordnet. Autant dire que ce n’est pas chez nous que Kuiper va faire fortune… Face à la fibre optique, la seule réelle valeur ajoutée du réseau satellitaire est sa couverture universelle.

Ses performances sont en revanche de loin inférieures à ce que proposent la fibre et le réseau mobile. Dernièrement, le comparateur Zone ADSL&Fibre publiait son analyse des performances de Starlink et y enregistrait un débit descendant moyen de 90 Mb/s…

© Zone ADSL&Fibre

Cela reste toutefois supérieur à l’ADSL, le réseau satellitaire peut donc être une roue de secours en attendant l’arrivée de la fibre dans les zones non-couvertes qui représentent aujourd’hui seulement 10 % de la métropole.

Si l’objectif France 100 % fibre ne sera pas atteint à la fin de l’année 2025 comme cela était envisagé, nous sommes tout de même actuellement à une couverture de 91,5 %. Un déploiement qui devrait d’ailleurs s’accélérer avec la mise en place d’une aide au raccordement pour les particuliers dès le 1er septembre prochain.

Comparatif des débits moyens (en Mb/s) entre la fibre, l’ADSL et internet par satellite avec Starlink/© Zone ADSL&Fibre

Recommandons-nous internet par satellite ? À condition que l’idée de confier votre connexion internet à un géant US de la tech ne vous gêne pas. Eutelsat est alors à privilégier si vous êtes sensible à la question de la souveraineté numérique. Et vous a-t-on déjà parlé de la pollution engendrée par ces satellites ?

L’avenir d’internet ou juste un pétard mouillé ?

À la question « Internet par satellite a-t-il un avenir en France ? », nous aurions tendance à répondre avec un grand NON. Il est clair que Starlink, Amazon Kuiper et compagnie ne remplaceront jamais le réseau fibre optique aujourd’hui incontournable. Leurs offres n’ont, à long terme, aucun intérêt pour le grand public.

Mais si les regards se tournent vers ce mode de télécommunications, c’est surtout au regard du contexte géopolitique actuel. En cas de conflit avec une puissance étrangère, nos infrastructures réseaux pourraient devenir des cibles prioritaires, les satellites pourraient alors garantir une continuité d’internet. Même dans une France 100 % fibrée, un réseau satellitaire pourrait s’avérer être un précieux filet de sécurité.

Source : Eutelsat

Les investissements de la France dans Eutelsat à hauteur de plus de 700 millions d’euros vont dans ce sens : garantir une indépendance européenne qui pourrait s’avérer stratégique en cas de conflit. Les allusions à une coupure de Starlink en Ukraine par Elon Musk au beau milieu de la guerre contre la Russie ont fait office d’électrochoc.

Cela a rappelé la nécessité d’une souveraineté technologique en matière de télécommunications, rien que pour des questions de sécurité européenne. Ce n’est donc pas tant la technologie que le contexte actuel qui explique cet engouement pour le réseau satellitaire.

