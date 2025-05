Le plan France THD qui vise une couverture intégrale de l’Hexagone en fibre optique n’atteindra pas son objectif en 2025 comme c’était prévu. En cause, les derniers kilomètres de fibre optique qui sont les plus complexes à raccorder. Pour débloquer la situation, l’État lance une aide pour les particuliers.

Une aide financière pour aider les particuliers et les TPE à avoir la fibre optique ? La mesure est avancée par le ministre de l’Industrie et de l’Énergie, Marc Ferracci, lors de la conférence du printemps de l’Avicca, nous relaye l’UFC-Que Choisir. Depuis plusieurs mois, le rythme des raccordements est à la baisse, les travaux étant de plus en plus difficiles et coûteux à mesure que le plan France Très Haut Débit approche de son objectif.

Une enveloppe de 16 millions d’euros

La fin du réseau cuivre et son remplacement par le réseau fibre optique n’est pas un long fleuve tranquille. Parmi les difficultés rencontrées, il y a les zones difficiles d’accès, les raccordements non-conformes effectués par la sous-traitance ou encore opérateurs et OI qui se renvoient indéfiniment la balle en cas de problème…

Enfin, il y a les obstacles sur la partie privative du réseau comme un regard télécom enterré, une gaine bouchée ou endommagée ou un poteau manquant ou impossible d’accès. Dans ces cas-ci, les travaux sont à la charge des particuliers, mais ils sont coûteux, ce qui prive plusieurs foyers d’un accès à la fibre optique.

Dès septembre, une première enveloppe de 16 millions d’euros sera mise en place pour aider ces foyers qui galèrent à accéder à la fibre. Lorsqu’un technicien constatera une situation de raccordement complexe, un certificat sera remis à l’usager et lui permettra de prétendre à l’aide sur une plateforme dédiée. Il pourra ensuite faire appel à l’entreprise de son choix pour effectuer les travaux.

Mais cette aide financière ne sera pas accessible à n’importe qui. Premièrement, son montant dépendra des ressources financières du demandeur. Ensuite, seules les communes des lots 1 à 3, donc celles où la fermeture de l’ADSL est prévue jusqu’à fin janvier 2026, seront concernées par cette aide qui sera alors une expérimentation. Malheureusement, rien ne garantit qu’elle restera accessible jusqu’à l’accomplissement du plan France Très Haut Débit.

