Arrêt de l’ADSL et du cuivre : tout ce qu’il faut savoir sur le fermeture du réseau ADSL et la transition vers la fibre optique

L’arrêt du réseau cuivre et de l’ADSL approche. Découvrez si votre commune est concernée par la fermeture du cuivre et à quelle échéance.

La fin du réseau cuivre : qu’est-ce que ça veut dire ?

Avec le déploiement de la fibre optique, le réseau cuivre utilisé pour la téléphonie fixe et l’ADSL est sur le point de disparaître. Orange, qui possède ce réseau, a dévoilé un plan de fermeture échelonné de 2023 à 2030, impactant ainsi de nombreux utilisateurs. Le passage vers la fibre optique est un passage obligé.

Quand la fermeture du réseau de cuivre interviendra-t-elle ?

En fait, c’est déjà en cours. Depuis 2019, des tests sont réalisés et les nouveaux bâtiments ne sont plus équipés de câbles en cuivre.

Mais la vraie transition a démarré en 2023 et s’étalera jusqu’à 2030, selon les zones. Entre six et douze mois avant la fermeture du réseau dans votre commune, les opérateurs vous contacteront pour vous proposer de passer à la fibre. Des campagnes d’information seront aussi organisées pour vous expliquer la marche à suivre.

Comment savoir si on est touché et quand ?

Pour savoir si vous êtes concerné et quand, il faut regarder les échéances. Douze mois avant la fermeture du réseau cuivre dans une commune, et au plus tard en 2026, vous ne pourrez plus souscrire un abonnement ADSL ou une ligne téléphonique via le cuivre en cas de changement d’opérateur ou de déménagement. Votre opérateur doit vous contacter pour vous proposer une solution alternative.

La fermeture progressive du réseau cuivre signifie que beaucoup de foyers devront passer à la fibre optique. Cela implique de s’assurer que votre domicile est éligible à la fibre.

Alors, comment savoir si vous êtes concerné par la fermeture du réseau cuivre et quand elle interviendra dans votre commune ? Tout d’abord, vous pouvez vous renseigner auprès de votre opérateur, qui devrait normalement vous contacter en amont. Orange a mis en ligne une carte à ce sujet, avec un système de lots.

Le système de lots est une méthode de gestion utilisée par Orange pour organiser la fermeture progressive du réseau cuivre en France. Plutôt que de couper l’ADSL et les lignes téléphoniques en une seule fois sur tout le territoire, Orange a décidé de diviser le pays en zones géographiques, appelées « lots ». Chaque lot est un ensemble de communes qui vont subir la fermeture du réseau cuivre à des moments différents, selon un calendrier bien précis.

Sachez qu’environ 12 mois avant la fermeture définitive du réseau dans une commune, vous devriez recevoir des informations de la part de votre opérateur. D’ailleurs, douze mois avant la fermeture du réseau dans une commune, il ne sera plus possible de souscrire un nouvel abonnement ADSL ou une ligne téléphonique via le cuivre, que ce soit pour un changement d’opérateur ou un emménagement.

Vous pouvez également consulter le site du ministère de l’Économie, qui met à disposition une liste pour suivre le déploiement de la fibre optique et la fermeture du réseau cuivre.

Comment savoir si on est éligible à la fibre optique et quelles sont les autres alternatives ?

Vérifier si votre domicile est éligible à la fibre optique est assez simple. Vous pouvez commencer par visiter les sites web des principaux opérateurs, qui proposent des outils pour vérifier l’éligibilité en entrant votre adresse.

Si vous préférez une vue d’ensemble, l’Arcep la possibilité de vérifier l’éligibilité auprès de plusieurs opérateurs en une seule recherche.

Si la fibre optique n’est pas encore disponible chez vous, ne désespérez pas, il existe plusieurs alternatives. Les routeurs 4G et 5G sont des solutions intéressantes.

Ils utilisent le réseau mobile pour fournir une connexion internet à domicile, ce qui les rend particulièrement utiles dans les zones mal desservies par l’ADSL ou la fibre. Vous pouvez les associer à un forfait dédié 4G ou 5G fixe, mais aussi à un forfait mobile classique.

Une autre option prometteuse est Starlink, ou une autre solution de service d’internet par satellite. Starlink offre une couverture globale, même dans les zones les plus reculées, avec des vitesses de connexion qui peuvent rivaliser avec celles de la fibre optique.

