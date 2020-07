Passer de l’ADSL à la 4G : notre guide pour booster sa connexion à la maison

Vous avez marre de l'ADSL et la fibre optique est loin d'arrivée chez vous ? Nous venons à votre rescousse avec une solution complète basée sur la 4G. Suivez nos conseils et passez au très haut débit.

Si vous êtes lassé de votre connexion ADSL misérable et que vous êtes un oublié de la fibre optique, voici un dossier complet qui vous apportera sans doute une alternative efficace. Nous avons déjà parlé de ce sujet, mais nous avons souhaité aller encore plus loin. L’installation que l’on vous propose permet d’obtenir 50 à 300 Mbps en débit descendant, 15 à 80 Mbps en débit montant et environ 22 à 28 ms de ping, en fonction de votre configuration. Dans tous les cas, ça sera mieux que votre ligne ADSL actuelle.

Première étape : testez votre éligibilité ADSL, VDSL et Fibre

La première chose à faire est de tester votre éligibilité. On ne sait jamais, vous avez peut-être accès à la fibre optique ou à autre chose mieux que votre connexion ADSL actuelle. Vous pouvez utiliser notre outil pour tester votre éligibilité, munissez-vous juste de votre adresse postale.

Si jamais vous ne trouvez pas votre ancien numéro fixe, voici une astuce : le site Free permet de retrouver les lignes inactives, essayez de trouver le nom de l’ancien propriétaire ou locataire de votre logement et vous aurez sans doute la possibilité de trouver le numéro fixe associé à l’ancienne ligne.

Deuxième étape : vérifiez votre couverture 4G

Mauvaise nouvelle, vous n’avez ni la fibre optique, ni la câble-fibre ni le VDSL ou l’ADSL2+. Ne perdez pas encore espoir, nous allons maintenant vérifier votre couverture 4G.

L’ARCEP met à disposition une carte de toutes les antennes 3G et 4G des opérateurs français : www.cartoradio.fr/cartoradio/web/. Rentrez votre adresse postale et cherchez autour de vous la présence des antennes actives.

Dans notre exemple, nous avons deux positions d’antennes, avec une antenne Orange et des antennes Orange et Bouygues Telecom. Vous pouvez vérifier la distance des antennes jusqu’à votre domicile. Si jamais votre avez déjà un smartphone 4G, vous pouvez réaliser un speed test pour avoir une idée des débits attendus. Mais attention, le matériel proposé dans ce dossier permet d’obtenir de bien meilleurs débits.

Le site cartoradio permet également d’obtenir des détails sur les antennes actives. Par exemple, l’antenne sélectionnée donne accès à deux porteuses : 2600 MHz (B7) et 1800 MHz (B3). Théoriquement, vous allez bientôt faire de l’agrégation de porteuses pour profiter de la 4G+, et donc de meilleurs débits et d’une connexion plus stable. Grâce à cet outil, vous savez donc vers quel(s) opérateur(s) vous dirigez.

Troisième étape : trouvez le forfait mobile 4G adapté à vos besoins

Pour votre forfait, deux choix s’offrent à vous : vous pouvez opter pour un forfait 4G fixe, mais ils dépendent de votre éligibilité, ou choisir un forfait mobile 4G sans engagement. Etant donné que les fournisseurs d’accès sont tenus de proposer des offres 4G, les principaux opérateurs ont des forfaits adaptés.

Notre conseil est de vous tourner vers les forfaits sans engagement qui offrent un meilleur rapport prix/Go de data. Notre comparateur de forfaits mobiles est toujours à jour, vous pouvez sélectionner des forfaits avec de grosses enveloppes de data en fonction de vos besoins.

Les meilleurs forfaits sans engagement RED Forfait 4G - 60 Go 6 jours Appels illimités SMS/MMS illimités 60 Go 13€ 15€ Découvrir Réseau SFR Débit descendant moyen: 42 Mb/s Débit montant moyen: 10 Mb/s Couverture 4G Population: 99% Couverture 4G Territoire: 83% Depuis l'europe : appels illimités, SMS/MMS illimités, 8Go/mois Options 15 Go depuis l'Europe + USA/Canada (+5€/mois) Série spéciale Free Forfait 4G - 80 Go 5 jours Appels illimités SMS/MMS illimités 80 Go 12,99€ 19,99€ Découvrir Réseau Free mobile Débit descendant moyen: 34 Mb/s Débit montant moyen: 7 Mb/s Couverture 4G Population: 93% Couverture 4G Territoire: 73% Depuis l'europe : appels illimités, SMS/MMS illimités, 8Go/mois Cdiscount Mobile L’immanquable - 60 Go 5 jours Appels illimités SMS/MMS illimités 60 Go 3,99€ 16,99€ Découvrir Réseau Bouygues Telecom Débit descendant moyen: 45 Mb/s Débit montant moyen: 10 Mb/s Couverture 4G Population: 99% Couverture 4G Territoire: 83% Réseau Orange Débit descendant moyen: 57 Mb/s Débit montant moyen: 13 Mb/s Couverture 4G Population: 99% Couverture 4G Territoire: 87% Réseau SFR Débit descendant moyen: 42 Mb/s Débit montant moyen: 10 Mb/s Couverture 4G Population: 99% Couverture 4G Territoire: 83% Depuis l'europe : appels illimités, SMS/MMS illimités, 3Go/mois Pendant 6 mois Tous les forfaits mobile

La meilleure recommandation de notre part est d’adopter pour le forfait à 19,99 euros/mois, ou 15,99 euros/mois pour les abonnés Freebox. Nous vous conseillons demander à un(e) ami(e) équipé(e) d’une Freebox de profiter de la promotion associée à son compte car vous aurez une enveloppe de data illimitée.

Conseil : Ne découpez pas tout de suite votre carte SIM, les routeurs 4G utilisent le plus grand format de la SIM.

Quatrième étape : investissez dans un routeur ou un hotspot 4G

Nous avons déjà un guide très complet de routeurs 4G, mais nous souhaitions vous recommander deux routeurs que nous avons eu l’occasion de tester. Un routeur 4G est un boitier qui est composé de deux parties : on retrouve un modem qui se connecte à un réseau 4G en utilisant une carte SIM ainsi qu’un routeur Ethernet-WiFi qui partage la connexion. Avec ce type de routeur, vous n’avez rien besoin d’autre pour accéder à Internet via 4G. Nous vous recommandons plusieurs routeurs 4G, vous pouvez également consulter notre guide des hotspots 4G qui ont l’avantage d’être transportable.

Il est important de vérifier la compatibilité avec les bandes de fréquences utilisées par les opérateurs mobiles. Si vous avez choisi un forfait Free, par exemple, préférez un routeur compatible avec la bande des 700 MHz (B28). Ce dossier vous expliquera comment fonctionnent les bandes de fréquences avec le matériel.

700 MHz (B28)

800 MHz (B20)

1500 MHz (B11)

1800 MHz (B3)

2100 MHz (B1)

2600 MHz (B7)

Les routeurs 4G ont l’avantage d’avoir des connectiques complètes et du WiFi efficace. Ils ont également de bonnes performances de réception 4G avec les antennes internes. La meilleure solution actuelle est le routeur Huawei B715s-23c. Ce dernier permet l’agrégation de trois porteuses, on peut donc bénéficier de la 4G+ à des débits importants (jusqu’à 300 Mbps en débit descendant, LTE Catégorie 9). Il est vendu à 210 euros sur Amazon, ce qui reste un investissement important. Il faut envisager ce type d’investissement sur 24 à 36 mois, soit moins de 6 euros par mois sur 3 ans.

Il y a une option plus économique : le Huawei B535-232, par exemple, qui n’est pas compatible avec la bande 700 MHz. Il offre des caractéristiques et performances équivalentes au modèle ci-dessus, néanmoins il agrège seulement deux porteuses (LTE Catégorie 7).

Si la couverture WiFi fait défaut chez vous, nous vous conseillons de vous intéresser aux solutions mesh qui permettent d’étendre la couverture grâce à des répéteurs.

En option : comment améliorer la réception 4G

Pour améliorer la réception 4G, sa stabilité et les débits, la première chose est l’agrégation de porteuses. En vérifiant sur cartoradio les antennes pas loin de chez vous et en utilisant les outils ci-dessus, vous allez pouvoir agréger les bonnes porteuses. Plus important encore, disposez votre routeur 4G au meilleur endroit de votre logement : proche des fenêtres et en direction de l’antenne visée.

Nous allons ensuite utiliser les prises SMA pour ajouter une antenne extérieure. Cela va stabiliser votre connexion et améliorer les débits disponibles. Si vous êtes à moins de 3 kilomètres de l’antenne de votre opérateur, cela n’est clairement pas nécessaire. Si vous êtes à plus de 3 kilomètres, vous pouvez opter pour une antenne panneau, elle est omnidirectionnelle et simple à installer. Comptez une centaine d’euros sur Amazon.

L’installation ultime consiste à utiliser une antenne râteau. Il faudra la positionner en direction de l’antenne, ce qui nécessite d’avoir accès à un PC portable ou un smartphone pour effectuer des tests de débits lorsque vous serez sur votre toit. Je vous conseille ce modèle qui sera même compatible avec les futurs modems 5G. Cette antenne MIMO fait des merveilles et peut vraiment améliorer grandement votre qualité de réception.

Si vous avez besoin d’un câble d’extension SMA, en voici un sur Amazon de bonne qualité (il vous en faudra 2).

Pour aller plus loin

Si vous n’avez pas une enveloppe de données suffisante pour votre usage, vous pouvez agréger une connexion ADSL à une connexion 4G, ou agréger plusieurs connexions 4G ensemble. Cela permettra d’utiliser l’ADSL pour un usage courant et de la 4G lorsque c’est nécessaire, ou simplement doubler votre débit avec deux réseaux 4G. Il existe pas mal de solutions de load-balancing et de load-sharing mais OVH propose l’OverTheBox vendue à 179,99 euros (avec trois mois de service inclus).

C’est un NUC Intel DE3815TYKHE, animé par un processeur Intel Atom E3815 qui consomme seulement 5 Watts. Cette box peut répondre aux besoins de débits, elle est compatible avec toutes les technologies d’accès (ADSL, VDSL, SDSL, fibre, câble, 4G) et avec tous les opérateurs. Vous pouvez connecter jusqu’à 4 connexions différentes ! Bref, c’est une installation ultime qui vous fera oublier l’absence de fibre optique.