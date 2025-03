Faire de la 4G avec de la 3G : la stratégie gagnante de Free et Orange pour booster la 5G

Dernièrement, Free et Orange ont obtenu l’autorisation d’émettre de la 4G sur la bande de fréquences des 900 MHz déjà allouée à la 2G et à la 3G. Une stratégie pas si anodine et même très intéressante pour le déploiement de la « vraie 5G ».

Free et Orange se sont vus autorisés par l’ARCEP d’utiliser la bande de fréquences des 900 MHz pour leur réseau 4G. Free Mobile a même commencé à émettre cette nouvelle 4G dans la commune de Meaux (77) d’après Univers Freebox. Un changement qui paraît anodin mais qui n’est en réalité qu’une étape dans la stratégie pour mettre fin à la 3G d’une part et renforcer la 5G d’autre part.

À lire aussi :

VoNR : définition, avantages, déploiement et enjeux… Tout savoir sur la technologie qui succède à la VoLTE

Un puzzle version télécom

Avant cette autorisation de l’ARCEP, les opérateurs allouaient la bande des 900 MHz uniquement aux réseaux 2G et 3G (sachant que Free est le seul opérateur à ne pas être équipé en 2G). Avec un canal large de 8,7 MHz chacun sur cette bande de fréquences depuis le 8 février dernier, Free a gagné de la place pour allouer de la 4G dans les 900 MHz, tandis qu’Orange en a perdu.

Le tableau ci-dessous montre le nombre d’antennes 4G opérationnelles au 1er mars 2025 :

700 MHz (B28) 800 MHz (B20) 900 MHz (B8) 1800 MHz (B3) 2100 MHz (B1) 2600 MHz (B7) Orange 24 121 30 688 0 23 823 17 995 12 836 SFR 15 393 27 992 0 20 124 17 529 13 357 Bouygues Telecom 18 955 28 847 0 20 564 16 942 13 917 Free 28 294 0 0 22 795 19 142 21 276

Si dans les premiers temps, la bande des 900 MHz sera partagée entre la 3G, la 4G et aussi la 2G pour Orange, celle-ci pourrait être intégralement occupée par la 4G dans quelques années. Les opérateurs mobiles réfléchissent déjà à recycler les espaces abandonnés par la 2G et la 3G, dont les mises à l’arrêt sont respectivement prévues pour 2025-2026 et 2028-2029.

À lire aussi :

Arrêt de la 2G et 3G : le guide pour préparer votre smartphone

D’ailleurs, cette 4G qui déménage sur la bande des 900 MHz, on ne la prend pas n’importe où. Il s’agit de 4G sur la bande des 700 MHz, une bande de fréquences qu’occupe également la 5G. Surnommée « fréquence en or », cette bande présente le double avantage d’une énorme portée dans les milieux ruraux et de pénétrer les murs dans les milieux urbains, quand bien même les débits sont moins avantageux que sur la bande des 3,5 GHz.

En allouant la bande des 700 MHz à leur 5G SA, Free et Orange peuvent ainsi corriger le problème de couverture dont souffre la bande des 3,5 GHz. À long terme, on pourrait s’attendre à une occupation totale de la 5G dans la bande des 700 MHz. En revanche, cela pourrait poser un problème dans les zones couvertes uniquement par des antennes 700 MHz et où les appareils en 4G deviendraient inutilisables.

À lire aussi :

Orange fait comme Free pour les appels en 5G sur la bande 700 MHz : ce que ça signifie concrètement

Les meilleurs forfaits 5G Forfait Mobile B&You

150 Go Appels illimités 150 Go en France 35 Go en Europe 14.99€ /mois Découvrir Prixtel Forfait

Oxygène 100 à 140 Go Appels illimités 100 Go – 140 Go en France 15 Go en Europe À partir de 7.99€ /mois Découvrir Free

Forfait Free 5G 350 Go Appels illimités 350 Go en France 35 Go en Europe 19.99€ /mois MistralAI inclus Découvrir Tous les forfaits 5G