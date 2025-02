Free Mobile : le booster perd des Go, voici ce qui change

Petit changement chez Free Mobile : le booster à 0,99 € perd des plumes pour les nouveaux clients.

Free Mobile ne bouge pas le prix de ses forfaits, c’est une promesse de Xavier Niel. Le forfait à 2 euros coûte toujours 2 euros par mois.

Un abonnement parfait pour les appels et quelques messages, mais parfois, vous rêvez d’un peu plus de liberté avec Internet ou les appels illimités. Free a donc des « boosters », de petites options payantes qui viennent gonfler votre forfait de base. Et ces boosters, ils changent tout le temps.

Un booster moins généreux : moins de gigas, même prix

Le booster à 0,99 €, qu’est-ce qu’il offre maintenant ? Avant, pour ce prix, vous aviez droit à 3 Go d’Internet en France métropolitaine, 2 Go en roaming (quand vous voyagez dans l’Union européenne ou les DOM), et les appels illimités. Désormais, pour les nouveaux abonnés, ça passe à 2 Go en France et 1 Go en roaming, toujours avec les appels illimités. Le prix, lui, ne bouge pas : 0,99 € en plus de votre forfait de base à 2 €, soit 2,99 € au total par mois.

Bonne nouvelle si vous avez une Freebox à la maison : grâce à un avantage spécial, votre forfait de base est gratuit (0 € au lieu de 2 €), et ce booster vous revient donc à seulement 0,99 € par mois. Là-dessus, pas de modification, vous gardez cette remise. Mais attention, les nouveaux abonnés au booster auront bien les 2 Go en France et 1 Go en roaming, pas plus.

Et pour ceux qui trouvent que 2 Go, c’est encore trop léger ? Free Mobile n’a pas touché à son second booster, qui reste une option plus musclée : 20 Go de data et les appels illimités pour 4,99 € par mois. Si vous êtes un gros consommateur d’Internet mobile, ça peut valoir le coup de jeter un œil de ce côté-là.

