Free revoit son forfait à 2€ : une augmentation qui fait grincer des dents

Le forfait Free 2€ avec l'option Booster 20 Go, c'était l'offre idéale pour les petits budgets. Mais ça, c'était avant que l'opérateur ne décide d'augmenter le prix de son option « Booster 20 Go ».

Free, l’opérateur téléphonique connu pour ses offres agressives, a annoncé une augmentation de prix pour son forfait à 2 €. Une décision qui risque de faire grincer des dents les consommateurs les plus économes.

Le forfait Free à 2 €, c’est quoi exactement ? Pour ce prix, vous avez droit à 2 heures d’appels, SMS et MMS illimités, ainsi que 50 Mo de data en 4G.

Mais ce qui rendait cette offre vraiment intéressante, c’était l’option « Booster 20 Go » : pour 2,99 € de plus par mois, vous pouviez bénéficier de 20 Go de données en plus, ainsi que 10 Go en Europe et les appels illimités. Un forfait complet pour seulement 5 € par mois, difficile de faire mieux !

Mais Free a décidé de revoir le prix de cette option à la hausse : désormais, il faudra débourser 4,99 € par mois pour bénéficier des 20 Go d’Internet 4G en France et des 10 Go en Europe. Notez que le tarif est toujours de 2,99 € par mois pour les abonnés Freebox.

Par contre, si vous aviez déjà souscrit à l’offre, pas d’augmentation de prix.

Le forfait Free à 2 € : une offre toujours intéressante malgré l’augmentation de prix

Cette augmentation de prix de l’option « Booster 20 Go » permet à Free de s’aligner sur ses concurrents directs, tels que Sosh, Red ou encore B&YOU, comme le souligne Numerama.

Ces opérateurs proposent tous un forfait à environ 7 € par mois, avec appels, SMS et MMS illimités, ainsi que 10 à 20 Go de data par mois.

