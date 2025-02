Sosh : attention, augmentation du prix de votre forfait 20 Go si vous ne faites rien

Sosh, filiale bon marché d’Orange, vient d’annoncer une augmentation du tarif de l’un de ses forfaits en série limitée. Fort heureusement, il est possible de s’y opposer.

Après SFR, c’est au tour de Sosh de jouer le jeu des augmentations tacites. La branche low cost d’Orange vient d’envoyer un mail à certains de ses clients pour les informer d’une augmentation à venir de leur forfait. Une augmentation automatique sous couvert d’amélioration de l’offre.

Cela concerne spécifiquement les clients et clientes ayant souscrit à un forfait 20 Go à 5,99 €. Une série limitée qui ne va pas tarder à passer à 7,99 € donc, comme le fait remarquer notre confrère Romain Heuillard. Il est heureusement possible de s’opposer à cette augmentation tarifaire.

Cette surtaxe de 2 € s’accompagne, heureusement, d’une augmentation de l’enveloppe de données offerte, passant de 20 à 40 Go. L’opérateur explique que ce rab de gigas offre « encore plus de confort avec plus de partage de connexion, plus de musique et de vidéos en streaming en haute qualité ».

Si ce tarif est « réservé » à celles et ceux qui sont déjà abonnés à 5,99 €, il est tout de même possible d’y échapper.

En suivant le lien contenu dans le mail et en se rendant dans son espace client (section « Forfait mobile »), il est possible de trouver un bouton « Renoncer à la proposition ». En confirmant ensuite via le bouton « Conserver votre offre », il est possible de rester sur l’ancien tarif mais aussi sur le même volume de données.

Si vous êtes concernés par cette augmentation de tarif, mais que vous n’avez reçu aucun mail, pensez à vérifier vos spams. Certains témoignages font état de courriers qui arrivent directement dans la boite des courriers indésirables.

Attention, vous n’avez que jusqu’au 18 mars pour vous y opposer

Attention tout de même, le refus n’est possible que jusqu’au 18 mars 2025. Au delà de cette date, vous passerez automatiquement au forfait à 7,99 € si vous n’avez rien fait.

Cette légère évolution s’accompagne aussi de petits changements contractuels, à savoir l’utilisation possible du forfait en Suisse et à Andorre ainsi que dans tous les pays européens (alors que seuls 10 Go étaient auparavant utilisables hors des frontières hexagonales). Enfin, le forfait devient bloqué au delà des 40 Go, contre une simple réduction du débit sur la formule à 5,99 €.

Si la méthode pour refuser l’augmentation n’est pas trop alambiquée, contrairement à celles employées par d’autres opérateurs, on peut tout de même regretter que Sosh se permette d’augmenter le prix de ses forfaits automatiquement. Les plus étourdis risquent d’avoir une mauvaise surprise. Vous voilà prévenus.

