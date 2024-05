Regardez votre dernière facture, RED by SFR augmente ses tarifs : que faire si vous n’êtes pas d’accord

SFR a récemment annoncé une hausse des tarifs pour ses clients RED by SFR. Une décision qui s'inscrit dans une nouvelle stratégie pour l'entreprise, mais qui risque de ne pas faire l'unanimité auprès des consommateurs.

Vous êtes client chez RED by SFR et vous venez de découvrir une petite phrase sur votre dernière facture qui vous a mis de mauvaise humeur ? « Le tarif de votre offre évolue… » Vous n’êtes pas le seul dans ce cas, et malheureusement, il va falloir vous faire une raison : votre forfait va voir son prix augmenter.

Mais pourquoi cette hausse de prix ? Selon RED by SFR, elle s’explique par « un contexte marqué par la hausse généralisée des coûts constitutifs du prix de votre service (composants électroniques, matières premières, logistique, etc.)… ».

En d’autres termes, les coûts de production augmentent, l’inflation est passée par là et l’entreprise se voit contrainte d’ajuster ses tarifs en conséquence. Ce qui n’est pas le cas partout, Free a décidé de maintenir ses prix inchangés jusqu’en 2027.

Mais si vous n’êtes pas d’accord avec cette hausse de prix, que pouvez-vous faire ?

Malheureusement, vous n’avez pas vraiment le choix : vous ne pouvez pas refuser cette augmentation, et vous devrez donc aller chez un autre opérateur si vous souhaitez éviter de payer plus cher.

Pourtant, la loi est de votre côté : selon l’article L224-33 du Code de la consommation, vous avez le droit de résilier votre forfait sans frais et sans avoir à payer les mois restants dus. Et, comme les offres RED by SFR sont sans engagement, vous pouvez partir quand vous le souhaitez.

Cette décision de la part de SFR s’inscrit dans une nouvelle stratégie pour l’entreprise.

Fini le temps où SFR se battait dans une guerre des prix à la baisse et bradait ses offres : maintenant, l’objectif semble être d’améliorer la rentabilité, même si cela signifie devoir se séparer de quelques clients. Ce n’est pas la première, ni la dernière augmentation de prix, la box de RED by SFR en a déjà fait les frais.