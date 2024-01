Soyez vigilants, le prix de cette offre Red by SFR va doubler

Si vous pensiez que les tarifs des abonnements allaient enfin se stabiliser en 2024, détrompez-vous. Une offre RED Box, qui était jusqu'à présent particulièrement avantageuse, est sur le point de disparaître.

En 2023, la tendance était à la hausse des prix dans le secteur des télécommunications, et on l’a vu chez Orange, Bouygues Telecom, et SFR. Free, cependant, a joué la carte de la stabilité en promettant de ne pas augmenter ses prix jusqu’en 2027. En 2024, la vague des augmentations ne semble pas s’arrêter.

Cette fois, c’est RED by SFR qui fait parler de lui. Ils s’attaquent à un forfait qui avait marqué les esprits : l’offre à 10 euros par mois pour la fibre optique ou l’ADSL, une aubaine proposée en 2017 et 2018. Pour ceux qui bénéficient encore de cette offre, les choses vont changer.

Augmentation de prix obligatoire

RED by SFR a annoncé : “Nous vous informons que la commercialisation de l’offre Red box que vous détenez va s’arrêter. C’est pourquoi, afin d’assurer la continuité de vos services, vous bénéficierez dès le 9 février d’une nouvelle offre Red Box d’un montant de 19,98 €/mois (hors option), toujours sans engagement”. Autrement dit, le tarif de l’offre va carrément doubler. Elle reste, malgré tout, compétitive, les tarifs ont augmenté un peu partout ces derniers mois.

Cette décision s’inscrit dans une nouvelle stratégie de SFR. Fini le temps où l’entreprise se battait dans une guerre des prix à la baisse et bradait ses offres. Maintenant, l’objectif semble être d’améliorer la rentabilité, même si cela signifie devoir se séparer de quelques clients.

