Acer dévoile trois vidéoprojecteurs Home Cinéma qui vont faire parler d’eux

Acer propose trois nouvelles références sur le segment des vidéoprojecteurs Home Cinéma : le Vero HL6810ATV 4K, le PD1810 4K et le PD1520S. Chacun de ces projecteurs vise à répondre à des besoins spécifiques, allant de l’expérience cinéma immersive à la portabilité, tout en intégrant des technologies récentes et des fonctionnalités avancées.

Le vidéoprojecteur Acer Vero HL6810ATV 4K se distingue par une qualité d’affichage remarquable, grâce à une résolution 4K (3840 x 2160) et surtout une luminosité de 4000 ANSI lumens, selon la marque. Cette puissance lumineuse permet de projeter des images nettes, même en plein jour, ce qui peut en faire un choix pertinent pour les utilisateurs recherchant une expérience de projection optimale dans divers environnements.

Ce modèle propose une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz en 1080p, garantissant des sessions gaming intéressantes. Selon le fabricant, la conception écoresponsable (Vero) et la technologie laser, plus économe en énergie, favorisent une utilisation responsable et durable.

L’installation est facilitée par un zoom 1,3x, une fonction Image Shift, une correction des quatre coins et une correction Keystone automatique. Le projecteur intègre également un dongle Android TV certifié, transformant l’appareil en véritable hub multimédia, avec accès direct aux applications de streaming populaires. La compatibilité avec l’Assistant Google via la télécommande permet un contrôle vocal intuitif.

L’appareil utilise la technologie DLP avec une puce 0,65 pouce DMD aidée par une double source LED et Laser. La qualité d’image est renforcée par un taux de contraste de 50 000:1, selon la marque, voulant assurer une reproduction précise des noirs et des blancs, et une restitution fidèle des détails, même dans les scènes sombres. Notez que le projecteur est aussi compatible 3D via Blu-ray 3D. Côté audio, il y a un haut-parleur de 10 W et il est donc largement conseillé de lui associer, à minima, une vraie enceinte. L’appareil fait 304 x 226 x 119 mm pour un poids de 3,2 kg. Le nouveau vidéoprojecteur Acer Vero HL6810ATV est disponible au prix conseillé de 1 799 euros.

Acer PD810 4K : compacité et connectivité

Le projecteur Acer PD1810 4K, pour sa part, propose un design compact de moins de 6,5 litres et une résolution 4K UHD (3840 x 2160). Sa luminosité de 1 000 ANSI lumens, selon la marque, est associée à une large couverture de l’espace colorimétrique Rec. 709. Acer promet une belle restitution des couleurs vives et un contraste élevé, même dans des pièces bien éclairées.

La source lumineuse LED, couplée aux technologies ColorBoost LED et ColorPurity+, améliore la saturation des couleurs. Le taux de rafraîchissement de 240 Hz et le faible input lag veulent assurer des performances visuelles fluides, idéales pour les contenus dynamiques et les jeux vidéo. Notez une compatibilité HDR10 pour ce modèle, mais pas plus (HDR10+ ou Dolby Vision par exemple).

Le PD1810 s’adapte à différents environnements grâce à ses capacités de zoom relativement flexibles, permettant de projeter une image de 100 pouces à seulement 2,5 mètres de recul. Côté connectivité, comptez sur la présence d’un port USB Type-C pour une liaison directe avec les appareils mobiles, ainsi qu’une entrée HDMI. Deux haut-parleurs de 5 W se chargent de l’expérience sonore. Sinon, on peut utiliser le retour audio HDMI (ARC) afin de faciliter la connexion à des systèmes audio externes.

Selon Acer, ce modèle sera disponible dans la région EMEA au troisième trimestre, à un prix conseillé de 699 euros.

Acer PD1520S : portabilité et intelligence embarquée

Enfin, pas grand chose à voir avec le Acer PD1520Us, le projecteur intelligent Acer PD1520S mise sur la portabilité, avec un poids de seulement 1,3 kg et une épaisseur de 53 mm, facilitant son transport pour des usages mobiles ou professionnels. Il utilise une source lumineuse LED délivrant 1 200 lumens ANSI, selon la marque, en résolution Full HD, et intègre un système intelligent embarqué pour un accès direct aux contenus, plateformes de streaming et jeux vidéo via des applications populaires.

La projection sans fil, la mise en miroir d’écran et la lecture multimédia via port USB sont également disponibles, offrant une grande flexibilité d’utilisation. En outre, la qualité d’image est optimisée par la mise au point automatique et des modes d’affichage préconfigurés, comme le mode football.

Enfin, l’installation est simplifiée grâce à la correction automatique du trapèze, l’ajustement aux quatre coins et la fonction de basculement d’image en mode plafond.

Ce modèle Acer PD1520S sera proposé à un prix conseillé de 599 euros dans les prochaines semaines.