Afin de proposer des solutions intéressantes pour les cinéphiles qui souhaitent profiter d’un vidéoprojecteur performant pour des séances home cinéma, BenQ vient d’annoncer l’enrichissement de sa gamme de vidéoprojecteurs avec deux nouveaux modèles prometteurs : le W5850 et le W4100i.

Source : BenQ

Le constructeur taïwanais, qui s’est forgé une solide réputation dans le domaine de l’affichage, mise sur la précision des couleurs, des sources lumineuses performantes et l’intelligence artificielle pour sublimer chaque image projetée. Rappelons que les vidéoprojecteurs BenQ passent tous individuellement par une phase de calibration avant la sortie d’usine permettant d’espérer des paramètres adaptés, sans avoir à plonger dans les menus. Ainsi, ces nouveaux modèles suivent toujours cette politique et cette philosophie de BenQ, qui cherche à offrir une expérience visuelle authentique et immersive.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs vidéoprojecteurs en 2025 ? Notre sélection

Les deux vidéoprojecteurs BenQ W5850 et W4000i partagent plusieurs caractéristiques, notamment une compatibilité HDR étendue (HDR10, HLG et HDR10+), une couverture colorimétrique complète du spectre DCI-P3, et un nouveau mode AI Cinema. Cette fonction s’appuie sur l’intelligence artificielle pour analyser en temps réel le contenu projeté pour optimiser automatiquement la netteté, le contraste et la saturation des images. En outre, il y a également un mode Filmmaker pour respecter les intentions des réalisateurs. Les deux appareils utilisent la technologie DLP de Texas Instruments avec une puce 0,47 pouce pour le W5850 et de 0,65 pouce pour le W4000i. Notez leur compatibilité avec les contenus 3D.

Deux modèles distincts pour répondre à des besoins spécifiques

Bien que partageant une base technologique commune, le W5850 et le W4100i se distinguent par leurs caractéristiques techniques et leur positionnement. Ainsi, le W5850 s’adresse principalement aux cinéphiles exigeants disposant d’une salle dédiée, tandis que le W4100i se veut plus polyvalent pour une utilisation dans un salon classique.

BenQ W5850 // Source : BenQ

Le BenQ W5850 se démarque par sa source lumineuse laser, offrant une stabilité et une précision accrues. Avec une luminosité de 2600 ANSI Lumens et un contraste dynamique impressionnant de 2.500.000:1, selon le fabricant, ce modèle promet des noirs profonds et des blancs éclatants.

Son système de décalage optique motorisé (plus ou moins 50 % à la verticale, plus ou moins 15 % à l’horizontale) et son zoom 1,6x également motorisé facilitent grandement l’installation et les ajustements. Sa colorimétrie couvre 100% de l’espace DCI-P3, toujours d’après BenQ, sans nécessiter de filtre supplémentaire, et son calibrage garantit un Delta E inférieur à 2, gage d’une fidélité chromatique.

W4000i, un modèle LED particulièrement lumineux

De son côté, le BenQ W4100i utilise une technologie 4LED plus lumineuse (3200 ANSI Lumens) et affiche un contraste dynamique encore plus élevé de 3.000.000:1. Son décalage optique manuel (60% à la verticale, plus ou moins 15% à l’horizontale) et son zoom 1,3x manuel le rendent plus accessible aux utilisateurs moins expérimentés. Il atteint également 100% de l’espace colorimétrique DCI-P3, mais nécessite pour cela l’utilisation d’un filtre WCG (Wide Color Gamut). Son calibrage d’usine assure un Delta E inférieur à 3, ce qui reste excellent pour un usage domestique.

BenQ W4100i // Source : BenQ

Notez que l’appareil est animé par le système Android TV avec la possibilité de télécharger des applications, comme les autres modèles de la marque portant la mention « i » dans son nom. Il y a un système audio (relativement anecdotique) de 5W. L’appareil fait 420 x 135 x 312 mm pour un poids de 6,1 kg.

Les deux vidéoprojecteurs sont également dotés d’entrées HDMI 2.1 dont une est compatible eARC avec le support du Dolby Atmos via la sortie optique ou HDMI ARC.

BenQ W5850

Pour les joueurs, le mode Fast Mode permet de réduire le temps de latence à seulement 17,9 ms, selon BenQ, ce qui garantit une synchronisation optimale entre l’action et l’affichage, limitant ainsi les effets de décalage qui peuvent nuire à l’expérience de jeu.

Disponibilité et prix des vidéoprojecteurs BenQ W5850 et W4100i

Ces nouveaux vidéoprojecteurs BenQ se positionnent sur le segment haut de gamme du marché. Le W4100i, plus accessible, sera prochainement disponible au prix de 2 990 euros, tandis que le W5850, plus sophistiqué, devrait être commercialisé à 4 990 euros.