Ce vidéoprojecteur compact sous Google TV au look atypique est l’offre à saisir avant la fin des French Days

Avis aux cinéphiles, ce vidéoprojecteur compact et particulièrement design, qui peut transformer n’importe quelle pièce en véritable salle de cinéma, est à prix réduit durant les French Days. Au lieu de 699 euros, il est à 649 sur Son-Video.com.

Les vidéoprojecteurs ont la cote depuis plusieurs années, si bien qu’on peut avoir du mal à s’y retrouver ! Surtout que beaucoup se ressemble et font les mêmes promesses, mais heureusement, certains tirent leur épingle du jeu comme le GV50 du constructeur taïwanais BenQ qui a la particularité de pouvoir projeter dans toutes les positions, offrant ainsi une très grande liberté d’utilisation. Une petite pépite qui profite actuellement d’une réduction de 50 euros sur Son-Video.com.

Pourquoi craquer pour le BenQ GV50 en trois points :

Compacité et facilité d’installation

Fonctions automatiques de correction

Performances pour les jeux vidéo

Au lieu de 699 euros, le BenQ GV50 est aujourd’hui disponible en promotion à 649 euros sur Son-Video.

Une vraie expérience à part

Dans la catégorie des projecteurs au design atypique, je nomme le BenQ GV50 ! Doté d’un format circulaire totalement unique, ce vidéoprojecteur se démarque de la concurrence. Reposant sur une base magnétique rotative, l’appareil assure une projection à 360 degrés. Autrement dit, que vous souhaitez projeter sur un mur ou au plafond, ce projecteur s’adapte à toutes les situations, offrant une flexibilité inégalée pour vos soirées cinéma à la maison ou en déplacement puisqu’il peut également fonctionner sur batterie. Chose assez rare, surtout au vu de son format compact.

Le tout dans une très bonne qualité, car le GV50 dispose d’une résolution Full HD 1080p et d’une luminosité de 500 lumens. De quoi garantir des images nettes et lumineuses, même si, dans certaines situations, ce peut se révéler insuffisant.

Fonctionnalités intelligentes pour un divertissement sans limites

La navigation à travers son écran d’accueil est très simple puisque le BenQ GV50 repose sur Google TV. On obtient ainsi un accès direct à une multitude d’applications de streaming telles que Netflix, YouTube et Prime Video. Il est aussi possible de télécharger d’autres applications via la plateforme de téléchargement. Grâce à sa connectivité Wi-Fi et Bluetooth, il est facile de diffuser du contenu depuis vos appareils préférés.

Côté audio, le projecteur est équipé d’un système sonore 2.1 canaux avec deux haut-parleurs de 4 W et un caisson de basses de 10 W, délivrant un son riche et immersif.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du BenQ GV50.

Si vous souhaitez comparer cette référence avec d’autres modèles, nous vous invitons à lire notre guide sur les meilleurs vidéoprojecteurs du moment.

French Days 2025 : ne ratez aucun bon plan avec Frandroid

Les French Days reviennent en 2025 pour une première édition. Celle-ci se déroule du mercredi 30 avril jusqu’au 06 mai inclus.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

