Ce nouveau TV Mini LED 4K de 65″ et 144 Hz avec 250 € de remise est l’offre à saisir avant la fin des French Days 

Les TV TCL ont l’avantage de proposer des modèles avec des technologies avancées, à des prix plus abordables que la concurrence. Entre French Days et ODR, le TCL 65Q7C est accessible à 806 euros sur Ubaldi.

TCL 65Q7C // Source : Frandroid

Un téléviseur de 2025 déjà en promotion, c’est possible grâce aux French Days. Le TCL 65Q7C est un modèle disponible depuis cette année, vendu plus de 1000 euros et qui bénéficie d’une réduction de 23 % sur le site d’Ubaldi, avec un code promo et une offre de remboursement. Comme ça, vous profitez d’un téléviseur QD-Mini LED 4K et 144 Hz avec Google TV et tout ce qu’il faut comme connectique pour brancher vos périphériques externes.

Les points forts du TCL 65Q7C

Le taux de rafraîchissement natif de 144 Hz

Le son Bang & Olufsen beosonic de 60 W

La compatibilité ALLM, eARC, VRR et FreeSync Premium Pro

Sur le site d’Ubaldi, le TCL 65Q7C est affiché à 1 059 euros. Dans le panier, avec le code promo 5DAYS1825, il y a une réduction de 5 %. Puis, une fois reçu, vous pouvez faire une demande de remboursement et récupérer 200 euros. Soit un prix total de 806 euros.

Un téléviseur imposant à tous les niveaux

Si vous cherchez un nouveau téléviseur et que vous avez de la place pour accueillir un écran de 65 pouces, voici le TCL 65Q7C. Un appareil de 1444 × 869 × 369 mm pour 19,9 kg avec le pied. Il faut donc prévoir un meuble suffisamment solide, mais pas forcément large puisque le pied est central. Une fois en place, vous allez profiter d’une image de très bonne qualité grâce à la technologie QD-Mini LED de TCL.

Cette technologie permet d’optimiser la luminosité, ce qui fait que les contrastes sont améliorés. La palette colorimétrique est plus vaste, ce qui fait que les couleurs affichées sont plus fidèles. Donc, vous avez une image de grande qualité, avec des couleurs fidèles à la réalité et une fluidité des plus naturelles puisqu’elle peut afficher jusqu’à 144 images par seconde.

Il est idéal pour le gaming

Inutile de préciser qu’il s’agit d’un téléviseur connecté, donc que vous avez accès à toutes les plateformes de streaming auxquelles vous êtes abonné. Par contre, si vous jouez sur PS5 ou Xbox Series, vous pouvez profiter de ses capacités pour avoir de belles images devant les yeux. Avec la fluidité de 144 Hz évoquée juste au-dessus, parfaitement en adéquation avec les consoles dernières générations, les jeux sont à leur prime.

La partie audio a aussi été bien pensée puisqu’elle a été faite en partenariat avec Bang & Olufsen et propose une puissance de 60 W, ce qui est supérieur à ce que propose la concurrence. Pour brancher tous vos périphériques externes, vous avez quatre ports HDMI 2.1 compatibles HDCP 2.2, un port USB 3.0 et une prise RJ45. Il est aussi compatible Chromecast et T-Cast et vous pouvez relier aussi différents périphériques en Bluetooth.

Vous avez aussi la possibilité de découvrir les meilleurs téléviseurs, qu’ils soient Oled ou QLED, via notre guide d’achat.

