E.Leclerc lance une offre TV imbattable pendant ces soldes d’hiver : le TCL 55″ 4K QLED Mini LED 144 Hz avec Google TV optimisé pour le gaming chute sous les 600 €

C’est le moment tant attendu pour changer de téléviseur, surtout si vous en cherchez un pour accompagner votre PS5 ou votre Xbox Series X, avec cette offre à -39 % chez E.Leclerc sur le TCL 55C831.

Le TCL C83 Series, référence 55C831 est un téléviseur connecté avec Google TV qui propose une belle image Ultra HD de 55″ en combinant les technologies QLED et Mini LED. La taille est standard, adaptée à la plupart des salons. Ce téléviseur cumule les meilleures technologies d’amélioration d’image pour proposer le rendu le plus réaliste possible, avec des couleurs vives, des contrastes marqués et une fluidité sans égal. En plus, chez E.Leclerc pendant les soldes d’hiver 2025, vous avez là son meilleur prix pratiqué sur le marché.

Les points forts du TCL 55C831

Les fonctions gaming : FreeSync, ALLM et VRR

Les haut-parleurs Onkyo pour un son Dolby Atmos virtuel

L’interface Google est clairement la plus agréable à utiliser

Que votre portefeuille bénisse les Soldes pour cette réduction de 370 euros sur le TCL 55C831 qui passe de 939 euros à 569,99 euros chez E.Leclerc.

Un téléviseur avec de sérieux atouts pour le gaming

Si, pour Noël, vous avez reçu une console dernière génération et souhaitez l’accompagner d’un téléviseur à la hauteur de ses performances, sans pour autant vous ruiner, voici le TCL 55C831. Il s’agit d’un TV 4K UHD de 55″, soit 139,7 cm de diagonale, avec 139 cm d’écran visible. Les bords sont très fins, laissant toute la place à l’image pour vous permettre une immersion totale.

Cet écran utilise la technologie QLED ainsi que des Mini-LED. En gros, les LED sont plus petites et plus nombreuses, ce qui permet plus de nuances dans les variations de couleurs et les contrastes. Ainsi, les images paraissent plus détaillées, les contrastes sont plus marqués et le rendu est vraiment réaliste. Ajoutez à ça que la fréquence de rafraîchissement monte à 144 Hz, et vous comprenez tout l’intérêt qu’à ce TV pour les jeux vidéo.

Google TV, le meilleur des OS pour téléviseur connecté

En plus de soigner son image, le TCL 55C831 soigne aussi l’audio. Ainsi, vous retrouvez deux haut-parleurs de 15W et un subwoofer de 20W, le tout signé Onkyo, pour vous offrir un son de qualité sans avoir besoin de rajouter une barre de son. Sans oublier qu’il prend en charge le Dolby Atmos pour une spatialisation du son plus immersive.

Niveau connectique, le TV propose quatre ports HDMI 2.1 HDCP 2.2 avec prise en charge ARC sur HDMI 1, un port USB 2.0, une sortie audio optique numérique, une prise casque, du RJ45 : bref, du classique. Enfin, vous évoluez dans l’écosystème Google TV avec le Play Store et la possibilité d’installer des .apk depuis une source externe, ainsi que de streamer le contenu de votre smartphone via Chromecast.

