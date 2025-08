50 % de remise sur la Nothing CMF Watch Pro, une montre abordable encore plus bradée depuis l’arrivée du nouveau modèle

La CMF Watch Pro est la première montre connectée de Nothing, datant de 2023 et accessible à 34,98 euros sur Amazon, contre 69,99 euros à son lancement. De quoi s’offrir une chouette tocante pour pas cher.

Navigation sur la CMF Watch Pro // Source : © Florent Lanne pour Frandroid

La Nothing CMF Watch Pro est une montre connectée tout ce qu’il y a de plus classique et efficace. Elle vous propose le suivi de santé, de vos entraînements sportifs, de votre sommeil et vous permet aussi de passer vos appels et répondre à vos messages. Un deuxième modèle est sorti l’année dernière, avec un design encore plus atypique (que voulez-vous, c’est Nothing) et une personnalisation plus poussée, et même une troisième version de la tocante vient tout juste de sortir. Evidemment, le prix n’est pas aussi abordable que ce premier modèle, ce pour quoi on vous le recommande aujourd’hui.

Les points forts de la Nothing CMF Watch Pro

Son écran AMOLED de 1,69 pouce

Une bonne autonomie, compte tenu de son prix

Le mode always-on est bien géré

La Nothing CMF Watch Pro est sortie en 2023 pour 69,99 euros. Depuis, deux modèles lui ont succédé, ce qui fait qu’on retrouve celui-ci, encore parfaitement recommandable, pour 34,98 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Nothing CMF Watch Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une montre connectée Bluetooth bien complète

Nothing est une marque qui s’est fait une réputation par la qualité de ses produits, mais aussi avec leur originalité. Les Nothing Phone avec l’interface Glyph en est le parfait exemple. La montre connectée Nothing CMF Watch Pro tente d’en reprendre les codes, mais ne fait pas dans l’originalité esthétique. Ici, on retrouve des bordures plates, un boîtier en aluminium et un bracelet interchangeable. Là où il diffère des autres, c’est sur son système d’exploitation, propre à Nothing et CMF. Bien que sympathique et bien pensé, il empêche toutefois l’installation d’applications tierces.

Ce qui la différencie de ce que fait la majorité des montres concurrentes, c’est son style carré avec des angles arrondis, là où les autres ont des boitiers ronds. Par contre, l’écran est une belle dalle AMOLED de 1,96 pouce, soit 4,98 cm de diamètre, avec une belle luminosité de 600 cd/m² pour une bonne lecture en plein jour. Il bénéficie d’un mode always-on particulièrement efficace même si, la nuit et avec la luminosité au minimum, il reste pas mal éblouissant.

Elle a de bons capteurs, malgré quelques hics

Bref, la montre CMF Watch Pro de Nothing ne manque pas d’originalité, comme tout ce que fait la marque. On retrouve d’ailleurs un OS dédié créé par la firme chinoise, dont on ne sait pas grand-chose si ce n’est qu’il est basé sur RTOS.

Comme toute bonne montre connectée qui se respecte, la CMF Watch Pro est bardée de capteurs. Vous retrouvez ainsi un cardiofréquencemètre optique, un capteur SpO2, un accéléromètre, le suivi du sommeil, la mesure du stress et un GPS. Une panoplie classique qui a tout de même quelques soucis. Parmi eux, un GPS aux fraises, dans notre test il a, par deux fois, localisé notre rédacteur au Kazakhstan. Et la mesure constante du SpO2 ne fonctionne que la nuit.

Si vous cherchez une montre pour le sport, il vaudra mieux se tourner vers un modèle dédié à ça. Elle ne profite que d’une connexion WiFi, pas de Bluetooth, ce qui lui permet tout de même de proposer les appels en mode main-libre. L’autonomie est bonne, la marque annonce 13 jours, mais en activant l’always-on et en l’utilisant de façon intense, vous l’épuiserez en 72 h.

Notre test de la montre connectée Nothing CMF Watch Pro disponible sur Frandroid vous présente des informations plus complètes sur ce très bon modèle.

Notre guide sur les meilleures montres connectées est là pour vous faire découvrir d’autres modèles chaudement recommandées par la rédaction de Frandroid.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.