De la concurrence pour LDLC, La Fnac se met à vendre des composants PC

Le commerce de composants PC en France est quasi exclusivement aux mains du groupe LDLC. Le marché s’ouvre avec l’arrivée du groupe Fnac Darty.

Une GeForce RTX 5060 Ti 16G à la Fnac // Source : capture d’écran

Pour acheter une carte graphique, un boitier, une alimentation, ou encore un processeur, il faut généralement se tourner vers le groupe LDLC en France.

Les alternatives sont peu nombreuses, mais une de taille fait son arrivée cette semaine. Le groupe Fnac Darty a lancé une section composants sur Fnac.com.

Le problème du hardware en France

Le groupe LDLC a multiplié les rachats au fil des années. Il regroupe les sites LDLC, Rue du Commerce, Materiel.net et TopAchat, et précédemment la boutique Hardware.fr qui a fermé ses portes cette année.

En alternative, on trouve principalement le groupe Cybertek avec l’enseigne Grosbill. Les autres comme Cdiscount et Amazon sont beaucoup plus généralistes et ne proposent pas un catalogue aussi complet.

Résultat, les prix des composants en France sont sensiblement plus élevés que chez nos voisins européens, en Allemagne ou en Espagne notamment.

Les débuts timides de la Fnac

Le site de la Fnac propose désormais une section dédiée aux composants informatiques sur son site.

Cependant, en regardant de plus près le catalogue, on s’aperçoit que pour le moment l’essentiel est vendu en marketplace, avec des vendeurs tiers, et non directement par Fnac.com.

Les processeurs sont vendus par des vendeurs externes // Source : capture d’écran

Les carte mères sont bien vendues par Fnac.com // Source : capture d’écran

Selon les catégories, il faut donc parfois faire le tri pour trouver les produits réellement commercialisés par la Fnac. Le déploiement semble encore en cours.

Reste désormais à voir quelle sera la politique de prix proposée par la Fnac, notamment à la fin de l’année avec des événements commerciaux comme le Black Friday.