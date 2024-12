Ces cartes graphiques et PC de LDLC sont parfaits pour faire tourner Indiana Jones et Stalker 2 au maximum de FPS

Depuis leurs sorties respectives, Indiana Jones et le Cercle Ancien et S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl mettent à l’épreuve nombre de configurations PC. LDLC a la solution, avec un vaste choix de cartes graphiques taillées pour dompter les jeux les plus exigeants techniquement.

Indiana Jones et le Cercle ancien // Source : Microsoft

Si les technophiles avertis attendent fiévreusement le CES de Las Vegas, où devrait être annoncée la prochaine génération de cartes graphiques Nvidia, les acheteurs malins savent que l’occasion est parfaite pour faire l’acquisition d’un modèle de la génération précédente.

Pour les fêtes de fin d’année, LDLC propose de nombreuses cartes graphiques, tours de jeu ou PC portables qui permettent de se prendre pour Indiana Jones ou tenter de survivre aux anomalies de la zone sans râler sur le framerate.

LDLC : le savoir-faire à la française

Pour acheter sa carte graphique en toute sérénité, autant faire confiance à une enseigne qui n’a plus rien à prouver en matière de qualité de service. Depuis près de 30 ans, le revendeur lyonnais fait figure d’incontournable pour tout ce qui touche de près ou de loin à du matériel électronique, et les périphériques signés Nvidia ne font pas exception.

LDLC a un avantage de taille sur les autres e-marchand de matériel hi-tech : sa politique de garantie étendue. Ainsi tous les achats effectués sur LDLC bénéficient automatiquement d’une année de garantie commerciale en plus de la garantie légale de 2 ans. Encore mieux, les ordinateurs fixes et portables de grandes marques et les smartphones sont couverts pendant 5 années, sans surcoût.

Les cartes graphiques Nvidia

Si vous cherchez à épicer un peu votre configuration, cette sélection de cartes graphiques Nvidia devrait sans problème répondre à votre problématique. Voici quelques exemples de ce que le revendeur a en stock en ce moment :

Cette RTX 4060, signée Gigabyte, est taillée pour afficher tous les jeux du moment en 1080p Ultra. L’assurance de pouvoir arpenter les temples interdits d’Indiana Jones et le Cercle Ancien à près de 120 images par seconde, tandis que STALKER 2 s’affichera à plus de 75 ips en Épique. Impressionnant pour une carte facturée moins de 350 € !

La carte graphique Nvidia RTX 4060 de Gigabyte // Source : LDLC

Vendu moins de 750 €, ce modèle de RTX 4070 Super de chez Gainward est capable de faire tourner ces deux titres gourmands à 100 images par seconde environ, en 1440p Ultra/Epique. Autant dire que vous aurez de nombreuses années de tranquillité avec cette carte, conçue pour satisfaire les gamers exigeants sur la durée.

Les tours de jeu gaming

Pour une configuration complète clé en main, le revendeur français n’est pas en reste avec des composants sélectionnés par des experts et assemblés avec sérieux. Parmi toutes les références listées, quelques-unes ont particulièrement attiré notre attention :

Pour moins de 1000 € (sans Windows), le Bazooka offre un combo processeur/carte graphique cohérent (Intel Core i5 12400F / RTX 4060), 32 Go de RAM et un SSD de 1 To. Les mondes ouverts d’Indiana Jones et STALKER 2 seront tout à fait à leur aise avec ce type de machine (120 ips pour le premier, 75 pour le second).

Pour moins de 1000 euros, la tour Bazooka de LDLC est capable de faire tourner Indiana Jones à plus de 100 FPS en Full HD. // Source : LDLC

Pour aborder l’avenir avec sérénité sans exploser sa tirelire, le Top Perfect et sa RTX 4070 Super est un excellent compromis, qui s’accompagne qui plus est d’un exemplaire d’Assassin’s Creed Shadows offert par Intel. Avec cette configuration, on passe à la définition 2K et on parle de 100 ips minimum en qualité Ultra, si l’on active le mode Qualité du DLSS 3.

Les PC portables

Côté PC portable, les références embarquant une carte graphique Nvidia, modèle RTX 4060 ou RTX 4070, sont légion. Pour faire son choix, il convient de bien cerner ses besoins en termes de mobilité et de puissance graphique.

Si ce MSI Katana 15 est intéressant avec son design sobre, son écran 144 Hz et sa connectique complète, ce sont surtout ses caractéristiques modulaires qui nous ont séduites. Moins de 1000 euros avec une RTX 4050, moins de 1300 euros avec une RTX 4070 : il est possible de configurer le bon PC, au bon budget, en fonction de son usage.

Le MSI Katana 15 peut facilement être configuré sur LDLC pour qu’il convienne parfaitement à ses besoins. // Source : LDLC

Pour les gamers au budget serré, ce Gigabyte G6 est tout indiqué. Il embarque une RTX 4060, parfaite pour faire tourner Indiana Jones et le Cercle ancien à plus de 100 images par seconde, avec un joli écran de 16 pouces de diagonale et une connectique fournie pour moins de 1000 €.

Pour moins de 2300 €, cet Asus ROG Strix G16 ne fait pas dans la dentelle : écran QHD+ 240 Hz, RTX 4070, Core i9 de chez Intel, 32 Go de DDR5… Cette belle bête bien ventilée assure côté fiche technique, mais également au niveau des finitions grâce au savoir-faire de son constructeur, réputé en la matière.

Cerise sur le gâteau, ces trois ordinateurs portables permettent de profiter gratuitement du jeu Assassin’s Creed Shadows (sortie prévue le 14 février 2025) et de six mois d’abonnement au service Ubisoft+ Classic, offerts par Intel.

Pourquoi les cartes graphiques de Nvidia sont idéales pour faire tourner Indiana Jones et Stalker 2 ?

Les dernières sorties majeures sur PC, comme Indiana Jones et le Cercle Ancien ou STALKER 2: Heart of Chornobyl, sont aussi excellentes et inventives que gourmandes en ressources. Mais pour les faire tourner dans les meilleures conditions, il n’est pas forcément nécessaire d’upgrader l’ensemble de sa configuration.

Grâce aux optimisations logicielles, que Nvidia n’a de cesse de mettre à jour et d’améliorer avec le temps, les cartes graphiques RTX 40 sont tout indiqués pour profiter des titres AAA actuels, mais également des jeux les plus exigeants qui sortiront l’année prochaine, comme Monster Hunter: Wilds ou Kingdom Come : Deliverance II.

Source : Nvidia

Ces optimisations s’appuient notamment sur la puissance du deep learning, avec le sacro-saint DLSS. Cette technologie révolutionnaire d’accélération de rendu grâce à l’IA génère des images grâce à un algorithme puissant, qui sont ensuite intercalées entre les images calculées de manière classique par la carte graphique. Résultat, la fluidité des jeux s’en trouve boostée.

Activable dans tous les jeux compatibles d’un simple clic dans les options, la fonctionnalité permet de gagner de précieuses images par seconde pour les jeux compétitifs, ou simplement de pousser un peu plus haut les options graphiques tout en gardant un maximum de fluidité.

Entre autres avancées d’envergure, les cartes graphiques Nvidia de génération 40 proposent :

Reconstruction de rayons : affine encore davantage le calcul des éclairages et des reflets du mode Ray Tracing pour un rendu encore plus réaliste des décors, objets et personnages en jeu.

DLAA : dopé par l’IA, ce système d’anti-aliasing (artefacts de calcul qui font scintiller les modèles de certains décors et personnages) est une solution d’une efficacité incomparable en matière d’anti-crénelage.

Nvidia Reflex : son objectif est de mesurer et d’optimiser et la latence de votre système pour permettre à vos réflexes de s’exprimer au mieux, notamment en partie compétitive.

Beau joueur, Nvidia ne réserve pas ses innovations technologiques à son matériel le plus onéreux : c’est l’ensemble de ses cartes RTX, dès la génération 20, qui équipent les configurations de bureau comme les PC portables, qui peuvent profiter de tous ces bienfaits.

Vous avez encore un doute ? On a passé sur le gril les dernières cartes graphiques de Nvidia pour tester leurs performances réelles. Tous les résultats sont mis en perspective dans cet article dédié.